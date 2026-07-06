Srbi žele kineske ubojice aviona: 'Postaju odskočna daska za Kineze na Balkanu'

Srbija ozbiljno razmatra nabavu kineskog sustava protuzračne obrane dugog dometa HQ-9 dometa od oko 250 kilometara. Time bi Srbija postala prva europska država s jednim od najmodernijih kineskih protuzračnih sustava

Dugački domet sustava HQ-9 omogućuje mu stvaranje opsežne zone zabrane pristupa i uskraćivanja područja od koje neprijateljski zrakoplovi moraju ostati podalje kako ne bi ušli u domet zahvata raketa. Ozbiljna tehnologija Povezani članci - ručni odabirOsnovne karakteristike modernijih inačica HQ-9 uključuju domet presretanja zračnih ciljeva između približno 200 i 250 kilometara te maksimalnu visinu presretanja do oko 50 kilometara. Uz to, poznato je da projektili ispaljeni iz HQ-9 dosežu brzinu veću od četiri maha, a mogu djelovati protiv borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, krstarećih projektila i taktičkih balističkih projektila. Vilko Klasan, umirovljeni brigadir HV-a i stručnjak za raketne sustave, kazao je Filipu Sulimanecu, novinaru 24 sata da se radi o ozbiljnoj tehnologiji.

'To je dobar sustav. Srbi su za razliku od nas iz doba Jugoslavije očuvali i stručni kadar za protuzračnu obranu i oružje za PZO. Iz doba SFRJ imaju Nevu S-125 koju su nekoliko puta modernizirali. Oni slijede svoju logiku, a ovaj HQ-9 će štititi Beograd kao glavno vojno, političko i gospodarsko središte. Srbija će s tim sustavom imati višeslojnu protuzračnu obranu kakvu nema nitko u regiji. Već su nabavili HQ-22 i HQ-17. Time dobivaju integriranu protuzračnu obranu, HQ-17 štiti od dronova i raketa neposredno iznad položaja, HQ-22 ili FK-3 kako je još poznat štiti gradove, a HQ-9 je strateško odvraćanje neprijatelja na velikim daljinama. Za protubalističku zaštitu bitna je činjenica da HQ-9 ima domet do 50 kilometara u visinu. Temeljni dizajn tog sustava je ruski S-300, s kineskim nadogradnjama. S-300 može gađati do šest ciljeva kao i HQ-9 i FK-3. S obzirom na to da su već nabavljali kineske sustave, ovaj izbor ima smisla jer će kadar učiti na poznatom sustavu i lakše ga spojiti u višeslojnu protuzračnu obranu. Kinezi imaju uvezane te sustave i to će samo prenijeti Srbiji jer je protok podataka jako bitan', rekao je za 24 sata.

Izvor: tportal.hr