Šok u BiH: U jednoj županiji većina liječnika specijalista jutros dala otkaz

Predsjednik Sindikata liječnika Hercegbosanske županije Ivica Jozić upozorio je da su liječnici u toj županiji najslabije plaćeni u Federaciji BiH.

Vladinu ponudu o povećanju plaća od tri posto lijelnici su ocijenili neprihvatljivom.

Otkaze su dali liječnici Županijske bolnice Livno i Doma zdravlja Livno, nezadovoljni plaćama, uvjetima rada i odnosom županijskih vlasti prema njihovim zahtjevima. No, Vlada te županije odbija navode liječnika i poručuje kako neće biti ugrožen sustav zdravstvene zaštite.

"Naša županija posljednja je po satnici i koeficijentima u cijeloj Federaciji BiH. I to ne malo posljednja, nego su plaće liječnika u prosjeku od 15 do 45 posto niže nego u ostatku Federacije", kazao je Jozić.

Liječnici tvrde da uz niske plaće rade u uvjetima ozbiljnog manjka kadra, zbog čega su opterećeni brojem dežurstava iznad zakonski propisanog maksimuma.

Po njegovim navodima skoro devet na svakih 10 liječnika specijalista u livanjskoj bolnici i domu zdravlja podnijeli su ostavke.

"Za sedam dana, kada istekne otkazni rok, nemate nijednog anesteziologa, nijednog ginekologa, nijednog internista. Imate jednog pedijatra, dva neurologa od četiri, nemate otorinolaringologa, fizijatra, ortopeda, oftamologa i tako dalje", upozorio je Jozić.

Premijer Hercegbosanske županije Ivan Vukadin izjavio je kako neće biti pregovora sa sindikatima tvrdeći da su ispunili sve zahtjeve iz Kolektivnog ugovora iz 2024.

"Ono što možemo reći jest da ćemo sigurno naći način kako građani Hercegbosanske županije ne bi bili uskraćeni za zdravstvenu zaštitu koja im pripada", kazao je Vukadin.

Dodao je kako neće biti zasebnih razgovora s liječnicima budući da je Kolektivni ugovor na snazi do kraja godine.

Prema podacima sindikalnih organizacija, plaće liječnika specijalista u Bosni i Hercegovini kreću se između 1.230 i 1.890 eura. U Republici Srpskoj plaće specijalista su do 1.380 eura, dok se u Federaciji BiH kreću od 1.280 do 1.890 eura.

Ne postoji jedinstveni sustav zdravstva u Bosni i Hercegovini.

U entitetu Federaciji BiH za opće usluge u zdravstvu nadležno je deset županija, dok entitetske vlasti financiraju velike bolničke centre.