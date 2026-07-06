Veliki preokret u BiH: Stanivuković odustao u zadnji tren, oporba se ujedinila protiv Dodika

"Nama je jedinstvo oporbe na prvom mjestu i mi ćemo podržati kandidate SDS-a Branku Blanušu i Marinka Božovića", kazao je Stanivuković okončavši na taj način višemjesečne međustranačke prijepore koji su ozbiljno poremetili planove da se u listopadu s vlasti ukloni Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Ambiciozni gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u nedjelju je objavio kako odustaje od kandidature za predsjednika RS i to u ime Branka Blanuše kojega je predložila srpska demokratska stranka (SDS).

Nakon što budu provedene provjere i ovjere kandidacijskih listi i kandidata, Središnje izborno povjerenstvo BiH će sve ovjerene kandidatske liste objaviti do 20. kolovoza.

Blanuša je bio kandidat za predsjednika RS ali je tijesnom razlikom poražen u srazu sa SNSD-ovim Sinišom Karanom na prijevremenim izborima organiziranim 2025. nakon što je Dodik smijenjen na temelju presude kojom je osuđen na godina dana zatvora. Sada će mu protukandidat biti SNSD-ov Savo Minić, entitetski premijer.

Marinko Božović koji će u utrku za člana Predsjedništva BiH iz RS malo je poznati političar iz Istočnog Sarajeva a njemu će sraz sa Željkom Cvijanović koju je Dodik odlučio ponovo kandidirati za mjesto u državnom vrhu otežati i činjenica da se za tu poziciju odlučio kandidirati oporbeni Nebojša Vukanović poznat kao beskompromisni kritičar sadašnje vlasti.

Sam Dodik zbog sudske presude ne može se natjecati ni za jednu poziciju u vlasti ali je zato njegov sin Igor kandidat za parlament RS.

U utrci za državni vrh iz reda Hrvata imena kandidata odavno su poznata. HDZ BiH je kao svoju kandidatkinju istaknuo Darijanu Filipović, skupina stranaka okupljena oko HDZ-a 1990. podupire Zdenka Lučića a kao kandidat Demokratske fronte (DF) na te izbore planira Slaven Kovačević, sadašnji savjetnik Željka Komšića.

U utrku za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH će sadašnji predsjedatelj Denis Bećirović kojega uz njegov SDP BiH u tome podupire još desetak stranaka.

Glavni protukandidat bit će mu čelnik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović kojega je Bećirović uvjerljivo porazio prije četiri godine s razlikom većom od 110 tisuća glasova.

Izetbegović je u nedjelju na stranačkom skupu u Zenici kazao kako njegova stranka sada kani "pružiti ruku narodima" ali će biti "tvrda" prema onima koje smatra poliitčkim protivnicima.

"S političarima ćemo tvrdo. Moramo ih sve nadjačati", kazao je Izetbegović.

U utrku za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH odlučio se uključiti i Semir Efendić, načelnik sarajevske općine Novi Grad i predsjednik Stranke za BiH (SBiH) koja već godinama tavori na političkim marginama pa u njemu nitko ne vidi ozbiljnijeg izazivača Bećiroviću i Izetbegoviću.