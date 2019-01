Splitski SDP i cijela oporba traže tematsku sjednicu oko paušala za male iznajmljivače

Splitska oporba zatražila je hitnu tematsku sjednicu oko visine paušalnog poreza za male iznajmljivače u turizmu, kako se od kraja siječnja taj porez ne bi automatski povećao sa sadašnjih 300 na 750 kuna po krevetu. Zahtjev SDP-a supotpisali su vijećnici stranaka Pametno i Most

'Paušalni porez u najgorem slučaju mora ostati na sadašnjoj razini. Nakon gotovo potpunog uništenja industrije, turizam je vitalna grana privrede koja naš grad ekonomski drži iznad površine. Već su započele pripreme za iduću turističku predsezonu i sezonu, uključujući i oglašavanje i formiranje cijena. Podizanje paušalnog poreza bio bi veliki udar na poslovanje nekoliko tisuća malih iznajmljivača u Splitu od kojih mnogi jedva spajaju kraj s krajem. Preko deset posto stanovnika Splita direktno živi od ove djelatnosti, kad se uzmu u obzir iznajmljivači i članovi njihovih obitelji. Treba im omogućiti da ulažu u kvalitetu svojih apartmana, a time i Split kao destinaciju, a ne ih dodatno porezno opteretiti', objavio je predsjednik gradskog SDP-a Goran Kotur.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak gradovima i općinama ostavljena je mogućnost određivanja visine paušala u rasponu od 150 do 1500 kuna po krevetu godišnje, a ondje gdje se predstavnička tijela o tome ne izjasne do kraja siječnja on će iznositi 750 kuna. U Splitu je službeno registrirano oko 35 tisuća turističkih postelja u privatnom smještaju.