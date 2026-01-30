PONOVLJENI PREKRŠAJI

Splitska policija četvorici oduzela vozila, uhićeni su

I.H./Hina

30.01.2026 u 12:06

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

U pojačanoj kontroli prometa u četvrtak su na području Splita i Kaštela policija je četvorici ponavljača najtežih prometnih prekršaja oduzeli vozila i uhitila ih, kako bi spriječili daljnje ugrožavanje sigurnosti u prometu, doznaje se u splitsko-dalmatinskoj policiji

Tijekom večernjih sati u četiri odvojena događaja policijski službenici iz prometa su isključili četiri vozača koji su višestruki ponavljači prometnih prekršaja, uhitili ih, doveli u policijsku postaju te im oduzeli vozila.

Dvojici vozača ranije su ukinute i oduzete vozačke dozvole zbog prijašnjih prekršaja, jedan je upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita, a kod jednog od njih pronađen je i oduzet nož. Sva trojica danas će biti privedena na nadležni sud, kojem će policija predložiti određivanje zadržavanja.

U četvrtom slučaju vozač automobila marke audi koristio je registarske oznake koje ne pripadaju vozilu, odbio je liječnički pregled radi utvrđivanja prisutnosti droge u organizmu te je počinio još tri prometna prekršaja, a nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje, kažu u policiji.

U zasebnom slučaju, nadležni općinski prekršajni sud u Splitu pravomoćno je okončao postupak protiv višestrukog ponavljača prometnih prekršaja kojem je zbog pet teških prekršaja izrečena kazna zatvora od 15 dana i novčana kazna od 950 eura, uz trajno oduzimanje vozila kojim su prekršaji počinjeni, kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje.

Splitsko-dalmatinska policija navodi da je tijekom protekle godine od najupornijih ponavljača prometnih prekršaja oduzela ukupno 134 vozila, među kojima su 93 osobna vozila, 36 motocikala, tri mopeda i dva teretna vozila, dok je za 202 počinitelja u žurnom postupku sud odredio zadržavanje, nakon čega su upućeni na izdržavanje kazne zatvora.

tportal
