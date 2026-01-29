Pao diler (42) kraj Osijeka: Policija mu našla cijeli laboratorij za marihuanu

Temeljem naloga osječkog Općinskog suda policija je u srijedu u Dardi pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi 42-godišnji Osječanin .

Tijekom pretrage su pronađena i oduzeta dva laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i ostalo, dvije precizne digitalne vage, biljka cannabis sa cvjetovima, te PVC vrećica s 24 grama amfetamina.