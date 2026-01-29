u dardi

Pao diler (42) kraj Osijeka: Policija mu našla cijeli laboratorij za marihuanu

I.K./Hina

29.01.2026 u 14:04

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Policija će kazneno prijaviti 42-godišnjeg Osječanina u čijem su domu, u baranjskom mjestu Dardi, pronađena dva laboratorija za uzgoj marihuane s potrebnom opremom, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava osječko-baranjska.

Temeljem naloga osječkog Općinskog suda policija je u srijedu u Dardi pretražila dom i druge prostorije kojima se koristi 42-godišnji Osječanin.

vezane vijesti

Tijekom pretrage su pronađena i oduzeta dva laboratorija za unutarnji uzgoj marihuane sa svom potrebnom opremom za rast biljaka, kao što su lampe, ventilatori i ostalo, dvije precizne digitalne vage, biljka cannabis sa cvjetovima, te PVC vrećica s 24 grama amfetamina.

Marihuana
Marihuana Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU osječko-baranjska

Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, zbog osnovane sumnje za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, navode u policiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti