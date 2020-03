Španjolska s 85.195 zaraženih pretekla Kinu

Španjolska vlada je na iduća dva tjedna zabranila sve gospodarske aktivnosti u zemlji osim onih neophodnih nadajući se zaustavljanju korinavirusa kojim se u ponedjeljak inficiralo novih 6.398 stanovnika

Usporava dnevni rast oboljelih

'Od 15. ožujka do 25. ožujka je broj zaraženih rastao dnevno 20 posto, a od tada raste dnevno po 12 posto. Tome smo se nadali kada smo uveli zabranu izlaska na ulice. Za taj pad širenja bolesti bilo je potrebno desetak dana', rekla je Sierra.

Od 14. ožujka stanovnici smiju izlazi jedino u bolnice, trgovine s hranom, ljekarne, kioske, benzinske postaje, banke te kako bi prošetali psa. Do ponedjeljka su smjeli i na posao, no sada to mogu jedino ako im je posao vezan uz hitne službe, proizvodnju i distribuciju hrane, plina, struje, čistoću.

'Situacija je teška, brine me sve ovo, no moram raditi', rekao je za Hinu čistač ulice pored stadiona Santiago Bernabéu na sjeveru grada. Širokim i pustim avenijama Madrida voze prazni plavi autobusi i bijeli taksiji. Svi građevinski radovi su obustavljeni. Rijetki stanovnici koji su na ulici i vozači nose zaštitne maske.

Vlada očekuje da će zbog dodatnog ograničavanja kretanja stanovnika stopa širenja zaraze pasti ispod 10 posto u nadolazećim danima.

'Ja se, međutim, bojim da bi sve ovo moglo potrajati još nekoliko mjeseci', kaže čistač ulice pored praznog kružnog toka.

Španjolska druga po broju umrlih

Broj preminulih osoba od koronavirusa u Španjolskoj porastao je u ponedjeljak 12 posto na 7.340. Stopa smrtnosti je blago usporila u odnosu na dan ranije, budući da je u nedjelju broj preminulih bio porastao za 14,3 posto.

Španjolska je, međutim, druga zemlja na svijetu po broju umrlih nakon Italije gdje je preminulo 10.779 osoba.

'Dobra je vijest što je broj oporavljenih dosegnuo 20 posto od ukupnog broja zaraženih', rekla je Sierra. Ozdravilo je 16.780 osoba od njih 85.195.

Medicinske sestre i liječnici nastavljaju raditi s oskudnim zaštitnim materijalom u napučenim bolnicama. Diljem Španjolske otvaraju se improvizirane bolnice ili šire postojeće.

Vojska je ispred madridske bolnice Gregorio Marañon postavila sedam velikih šatora gdje će biti dovezeno 65 novih pacijenata.

'Bolnica je prenapučena, potreban nam je dodatni prostor', rekla je ispred bolnice koordinatorica Hydra Gónzalez.