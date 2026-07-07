Šok za umirovljenike u Njemačkoj: Nova reforma mogla bi prepoloviti udovičke mirovine

Primjerice, ako je preminuli suprug primao 2.400 eura mirovine, a supruga 800 eura, danas bi nakon njegove smrti ukupno primala 2.120 eura mjesečno, piše Fenix.

Najveća promjena nastupila bi nakon smrti jednog od supružnika. Za razliku od sadašnjeg sustava, preživjeli partner više ne bi imao pravo na udovičku odnosno udovičku mirovinu. Trenutačno udovice i udovci u Njemačkoj, uz vlastitu mirovinu, mogu primati i 55 posto mirovine preminulog supružnika.

Prema prijedlogu, tijekom trajanja braka mirovinski bodovi koje supružnici ostvaruju dijelili bi se ravnomjerno između njih. Na taj bi način svaki supružnik imao vlastitu, samostalnu mirovinu, bez obzira na to tko je tijekom radnog vijeka imao veća primanja.

Prema novom modelu primala bi samo vlastitu mirovinu, koja bi nakon podjele mirovinskih bodova iznosila oko 1.400 eura, odnosno čak 720 eura manje nego prema sadašnjim pravilima.

Predloženi model najviše bi odgovarao bračnim parovima koji su tijekom života imali približno jednake plaće i uplaćivali slične mirovinske doprinose. Najveći gubitnici mogli bi biti parovi u kojima je jedan supružnik – najčešće žena – godinama radio skraćeno radno vrijeme ili privremeno napustio tržište rada zbog odgoja djece ili skrbi o članovima obitelji.

Stručnjaci upozoravaju da bi tijekom dvadeset godina primanja mirovine razlika u ukupnim primanjima mogla dosegnuti više od 170.000 eura, iako konačan iznos ovisi o budućim usklađivanjima mirovina, poreznim pravilima i doprinosima.

Za sada nije donesena konačna odluka o ukidanju udovičkih mirovina.

Njemački političari najavljuju da bi sadašnji umirovljenici i već sklopljeni brakovi trebali biti zaštićeni od mogućih promjena, no još nije poznato na koji bi se način to provelo u praksi.

Dio stručnjaka predlaže da se pravo na udovičku mirovinu ipak zadrži za osobe koje su zbog odgoja djece ili skrbi o članovima obitelji imale prekide u radnom stažu.

Konačne preporuke Komisije za reformu mirovinskog sustava očekuju se tijekom 2026. godine, nakon čega će biti poznato hoće li Njemačka doista ukinuti sadašnji sustav udovičkih mirovina ili će prijedlog biti izmijenjen.