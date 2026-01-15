Snimka iz Ukrajine: Žena čisti snijeg, a do nje je pao dron. Reakcija je sve

Naime, u četvrtak ujutro, prenosi Ukrainska pravda, ruski dron eksplodirao je nakon udara na dječje igralište u Lavovu, u blizini spomenika Stepanu Banderi. U blizini su u to vrijeme na dužnosti bili komunalni radnici, uključujući čistačicu ulica Olgu.

Kada je dron Šahid eksplodirao, pokraj Olhe, koja je nepomično stajala, ona se ubrzo nakon toga vratila čišćenju snijega kao da se ništa nije dogodilo.