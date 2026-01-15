Snimka iz Ukrajine: Žena čisti snijeg, a do nje je pao dron. Reakcija je sve

Komunalna radnica Olga (59) iz Lavova u Ukrajini postala je senzacija na internetu nakon što se drutvenim mrežama proširila snimka na kojoj je nastavila čistiti ulicu od snijega unatoč ruskom zračnom napadu
Naime, u četvrtak ujutro, prenosi Ukrainska pravda, ruski dron eksplodirao je nakon udara na dječje igralište u Lavovu, u blizini spomenika Stepanu Banderi. U blizini su u to vrijeme na dužnosti bili komunalni radnici, uključujući čistačicu ulica Olgu.
Kada je dron Šahid eksplodirao, pokraj Olhe, koja je nepomično stajala, ona se ubrzo nakon toga vratila čišćenju snijega kao da se ništa nije dogodilo.
'Kolegica i ja smo stajale tamo. Čistila sam autobusnu stanicu. Nisam znala da će išta doletjeti. Tada nam je rečeno da trčimo i preletjelo je točno iznad naših glava. Mislila sam da je mina, ali policajac je rekao da je to bio Šahid', izjavila je Olga za Radio Slobodna Europa, kako prenosi Ukrainska pravda.
Andrij Sadovi gradonačelnik Lavova osobno je nazvao Olgu da provjeri kako je, a ona mu je rekla da je dobro. Zahvalio joj je na hrabrosti i rekao da je njezina hrabrost impresionirala cijelu zemlju te da dužnosnici planiraju s njom razgovarati privatno.