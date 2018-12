Snijeg je zabijelio Hrvatsku. Dunja Mazzocco Drvar prognozira pravi zimski vikend i temperature do -10

Snježna priča u nekim krajevima Hrvatske počela je već u četvrtak, a trebala bi se nastaviti ovog vikenda i proširiti diljem države, prognoza je RTL-ove meteorologinje Dunje Mazzocco Drvar

Malo snijega palo je u četvrtak u unutrašnjosti Dalmacije i Istre , a nešto više u Gorskom kotaru i Lici . Prema procjenama, riječ je o deset do 15 centimetara. Iako je to zapravo zanemarivo za ovo doba godine u tim dijelovima Hrvatske, potreban je veliki oprez zbog kombinacije snijega i vjetra.

'Bura već jača i jačat će i dalje pa svakako treba imati na umu da će biti vrlo jakih, pa i olujnih udara vjetra, a u kombinaciji sa snijegom valja računati na vijavice. U petak će u Gorskom kotaru i Lici nastaviti padati, snježni pokrivač podebljat će se za 20 do 30 centimetara što znači da bi ga, da nema bure, bilo taman toliko da dođe do vrha sare na čizmama. Uz buru, bit će dijelova ulica, cesta i polja na kojima ga neće uopće biti, a s druge strane može biti i zapuha od pola metra. U drugom dijelu dana krenut će i u nizinama i ubrzo se i početi loviti. U nizinama se do navečer očekuje otprilike 5 centimetara', prognoza je RTL-ove meteorologinje Dunje Mazzocco Drvar.

U noći na subotu snijeg u unutrašnjosti će nastaviti padati a bit će ga dovoljno za lijep ugođaj adventskog vikenda, možda i grudanje, ali za sanjkanje ipak većinom neće biti.