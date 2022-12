Službeni automobili, stanovi, odvojeni život... Pogledajte koliko su saborski zastupnici ove godine potrošili i tko je na vrhu popisa

Saborski zastupnici u ovoj su godini, bez plaća, potrošili 8,3 milijuna kuna - pokazuje to pregled troškova od 1. siječnja do 28. prosinca 2022. koji je Hrvatski sabor objavio na internetskim stranicama. To je za 1,5 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu kada su potrošili 6,8 milijuna kuna

Slično kao prethodnih godina, najviše je potrošeno na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (2,98 milijuna) te za najam stanova (2,1 milijuna). Sabor snosi zastupnicima troškove za kilometražu koju za dolazak na sjednice prijeđu vlastitim automobilom i za cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući. Snosi im i troškove službenih ili unajmljenih stanova do 2500 kuna i režija do 500 kuna za zastupnike s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba. Na plenarne sjednice zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no rijetki se na to odlučuju. Od njih 151, u 2022. godini na to se odlučilo samo njih 21, a Sabor je to koštalo nešto manje od 54.600 kuna.