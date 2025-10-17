REAKCIJA NA ISTRAGU

HDZ oštro kritizirao oporbu: 'Možemose jednostavno nitko ne smije ni taknuti, a kamoli kazneno goniti'

17.10.2025 u 15:55

HDZ se na Facebooku očitovao o jutrošnjoj EPPO istrazi u Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Uključene u sumnje povezuju s oporbom, kojoj postavljaju nekoliko retoričkih pitanja

Višegodišnja ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Zapad Jelena Rakić Matić ranije u petak podnijela je ostavku, i to nakon što je EPPO otkrio da je istražuju zbog sumnje na namještanje posla. To je potvrdio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a sada su tu vijest komentirali i na službenoj Facebook stranici Hrvatske demokratske zajednice.

Oštro su kritizirali oporbu pitajući se 'hoće li možemosi i SDP-ovci sada i EPPO optužiti za 'politički progon', kao što inače optužuju pravosudna tijela kada god su u pitanju njihovi kadrovi?'

'Hoće li tražiti „tajming“ i „sumnjivu pozadinu“ kao kada je USKOK dao uhititi „Tomaševićevog dečka“ Kostu Kostanjevića zbog sumnje na pronevjeru 2 milijuna € na Hipodromu? Ili kada pravna država propituje kako je Ivana Kekin s mužem kupila po povlaštenoj cijeni zemljište za svoju vilu s grijanim bazenom u Istri? Hoće li tvrditi da “kraci koruptivne hobotnice vode do same glave”? Da su za ovoliki kriminal Tomašević, Benčić i Hajdaš “morali znati”? Da je zasigurno počinjen uz njihovo “pokroviteljstvo”? Hoće li gđi Lauri Kövesi lijepiti etikete „HDZ-ove cure“? I to bi uskoro mogli činiti - kada se i ako nastavi raspetljavati kriminalno klupko ove posrnule #ZG gradske vlasti', pitaju se.

Ustvrdili su da 'možemose jednostavno nitko ne smije ni taknuti, a kamoli kazneno goniti.'

'Jer oni su - “nedodirljivi'', poručili su iz HDZ-a, te upotpunili objavu kolažem medijskih napisa o ovoj temi.

