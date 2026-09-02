Slovenska tvrtka izabrana za prekrivanje otpada u Gospiću: 'Nestalo' im 58.000 tona otpada

Tvrtka Kostak, čija je hrvatska podružnica izabrana za prekrivanje ilegalno deponiranog otpada u Gospiću, našla se u središtu afere s otpadom u Sloveniji. Bivše vodstvo te tvrtke i jednu inspektoricu zaštite okoliša sumnjiči se za nepripadnu imovinsku korist te utvrđeni manjak otpada od 58.000 tona

Fond za zaštitu okoliša odabrao je hrvatsku podružnicu slovenske tvrtke Kostak za prekrivanje 33.000 tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću. No, nakon te odluke u javnost je isplivala afera s ilegalno zakopanim otpadom u Sloveniji, jer je i ta tvrtka sudjelovala u takvim radnjama. "Fond revidira ponude i provjerava tvrtke. Ne znam je li tvrtka sa sjedištem u Hrvatskoj ili Sloveniji. Izabiru onoga tko to može napraviti što prije. Prekrivanje otpada očito je nešto što ta firma zna napraviti. Narativ je da nije dobro prekrivati zakopani otpad. Mi smo ispitivali stručnjake iz Fonda, eksperte koji se time bave, i svi tvrde da ga treba prekriti, obložiti. Nisu oni amateri i nisu došli politikantski. Privremeno prekrivanje zakopanog otpada ne znači zastoj u konačnom rješenju, odnosno odvozu otpada iz Gospića. Prekrivanje je na početku jeseni jamstvo Gospiću i građanima županije da će se spriječiti procjeđivanje kišnice koja dolazi u dodir s otpadom i eventualni daljnji prodor tih tvari u tlo, a onda eventualno i u vode", poručio je premijer Andrej Plenković na pitanje medija o slovenskoj tvrtci.

Upletena i inspektorica zaštite okoliša Slovenski istražitelji sumnjaju da je četvero zaposlenika Kostaka te inspektorica zaštite okoliša, pribavilo tvrtki 8,7 milijuna eura protupravne imovinske koristi, uz manjak, po dokumentaciji, od 58.000 tona otpada. Kako piše 24ur.com, istražitelji su snimili razgovore bivših rukovoditelja Kostaka, na temelju kojih policija pokušava otkriti gdje se nalazi otpad. Zanimljivo, sumnja se da je vođa kriminalne organizacije u Sloveniji bio predsjednik hrvatske podružnice Kostaka, Miljenko Muha. Upravo je on, prema navodima istražitelja, davao upute članu uprave slovenske tvrtke Joži Leskovaru i direktorici sektora za gospodarenje sirovinama Jožici Stegne. Policija sumnja da su potom lažirali dokumentaciju kako bi lažno prikazali obradu otpada. Zakapanje je vodio voditelj centra za gospodarenje otpadom Martin Baznik, koji je navodno i plaćao radnike da to čine. Bivša inspektorica zaštite okoliša Mojca Križe sumnjiči se za pomaganje u kaznenom djelu. Dok bivša inspektorica i vodstvo Kostaka šuti, mediji navode kako su slovenske inspekcije provele nekoliko nadzora nad Kostakom te u jednom navratu pronašli čak 2900 kubičnih metara zakopanog komunalnog otpada kojeg je tvrtka kasnije ispravno sanirala.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Saniranje gubitaka Uz to, nisu po propisima gospodarili otpadom na području CRO-a Spodnji Stari Grad za što su platili dvije kazne od ukupno 60.000 eura. Član nove uprave Kostaka, Aleksander Svetelšek naglašava da se količina nagomilanog otpada već počela smanjivati: "Smanjili smo hrpu otpada s 57.000 tona na 43.000 tona u ovom polugodištu, što je 25 posto. Rješavamo taj problem. Ali to je veliki tehnički zadatak jer je količina velika", istaknuo je Svetelšek, navodeći da je bivša uprava ostavila gubitak veći od tri milijuna eura i dodajući da osobe obuhvaćene krim istragom više ne rade u tvrtki. "Tvrtka Kostak nije predmet istrage, nije optužena i nije dio ove istrage, tako da nismo upoznati s time u kojoj je fazi ovaj postupak", rekao je Svetelšek.