MUP demantirao slovenske medije: Aleksić nikada nije bio pripadnik hrvatske specijalne policije

‘S obzirom na pojedine medijske napise u kojima se navodi kako je osoba koja je pucala u Puli, a potom pobjegla u Sloveniju, bivši pripadnik specijalne policije, obavještavamo vas kako to nije točna informacija. Predmetni nikada nije bio pripadnik hrvatske specijalne policije’, priopćili su iz MUP-a.

Povezivali ga s pucnjavom u Puli

Istarska policija Aleksića je dovodila u vezu s pucnjavom koja se u četvrtak dogodila na području Valdebeka u Puli.

U tom je incidentu vatrenim oružjem ranjen 60-godišnji muškarac, koji je nakon pucnjave zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Prema dosad dostupnim informacijama, Aleksić je nakon toga pobjegao prema Sloveniji.

Opljačkao benzinsku postaju i uzeo taoca

Slovenska policija od petka kasno navečer tragala je za naoružanim muškarcem koji je opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja.

U pljački nitko nije ozlijeđen, a osumnjičenik je pobjegao kombijem.

Tijekom bijega uzeo je i taoca, navodno vlasnika kuće u koju se sklonio kako bi se presvukao. Kada su dvojica slovenskih policajaca stigla do kuće, počinitelj je, držeći automatsku pušku iza leđa taoca, naredio vlasniku da otvori vrata i udalji policajce.

Policajci su ipak uspjeli naglo izvući taoca na sigurno, nakon čega je osumnjičenik otvorio vatru i nastavio bijeg.

Pucao na policiju

Mještani su tijekom dana više puta čuli pucnjeve, a prema informacijama N1 Slovenije, bjegunac je najmanje dvaput pucao na policijske službenike.

U kasnim poslijepodnevnim satima policija ga je locirala u kući u blizini željezničke postaje na području Uršnih sela te opkolila objekt.

Policijski pregovarači pokušali su ga uvjeriti da odloži oružje i mirno se preda, no do predaje nije došlo.

Smrt nakon upada specijalaca

Pripadnici slovenske specijalne policije potom su upali u kuću, nakon čega je došlo do pucnjave u kojoj je osumnjičenik smrtno stradao.

Zasad nije službeno potvrđeno je li ga usmrtila policija ili je počinio samoubojstvo.

Slovenska policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, uključujući tijek završne intervencije i način na koji je Aleksić zadobio smrtonosne ozljede.