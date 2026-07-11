Policija ga traži: Ovaj je čovjek ranio muškarca kod Pule, nemojte mu se približavati

Pucnjava se dogodila 9. srpnja u poslijepodnevnim satima na području Valdebeka. U događaju je teško ozlijeđen 60-godišnji muškarac, koji je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli provodi izvide i intenzivno traga za počiniteljem.

Kao osobu koju dovodi u vezu s događajem policija je identificirala Srđana Aleksića (1985.) iz okolice Pule.