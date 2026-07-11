Policija ga traži: Ovaj je čovjek ranio muškarca kod Pule, nemojte mu se približavati

Istarska policija intenzivno traga za Srđanom Aleksićem (1985.) iz okolice Pule, kojeg dovodi u vezu s ranjavanjem 60-godišnjeg muškarca iz vatrenog oružja na području Valdebeka. Građane upozorava da mu se ne približavaju jer se smatra opasnim i moguće je da je naoružan.
Pucnjava se dogodila 9. srpnja u poslijepodnevnim satima na području Valdebeka. U događaju je teško ozlijeđen 60-godišnji muškarac, koji je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.
Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli provodi izvide i intenzivno traga za počiniteljem.
Kao osobu koju dovodi u vezu s događajem policija je identificirala Srđana Aleksića (1985.) iz okolice Pule.
'Smatra se opasnom osobom i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem', upozoravaju iz policije.
Građane pozivaju da, ako ga uoče ili imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju, odmah nazovu 192, pošalju informacije na adresu istarska@policija.hr ili se jave u najbližu policijsku postaju.
Policija posebno naglašava da se, radi vlastite sigurnosti, građani ne smiju približavati osumnjičenom niti pokušavati stupiti s njim u kontakt, već da o njegovu uočavanju odmah obavijeste policiju.