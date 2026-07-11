srđan aleksić

Policija ga traži: Ovaj je čovjek ranio muškarca kod Pule, nemojte mu se približavati

M. Šu.

11.07.2026 u 18:47

Srđan Aleksić
Srđan Aleksić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Istarska
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Istarska policija intenzivno traga za Srđanom Aleksićem (1985.) iz okolice Pule, kojeg dovodi u vezu s ranjavanjem 60-godišnjeg muškarca iz vatrenog oružja na području Valdebeka. Građane upozorava da mu se ne približavaju jer se smatra opasnim i moguće je da je naoružan.

Pucnjava se dogodila 9. srpnja u poslijepodnevnim satima na području Valdebeka. U događaju je teško ozlijeđen 60-godišnji muškarac, koji je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli provodi izvide i intenzivno traga za počiniteljem.

Kao osobu koju dovodi u vezu s događajem policija je identificirala Srđana Aleksića (1985.) iz okolice Pule.

Srđan Aleksić
Srđan Aleksić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU Istarska

'Smatra se opasnom osobom i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem', upozoravaju iz policije.

Građane pozivaju da, ako ga uoče ili imaju bilo kakve informacije o njegovu kretanju, odmah nazovu 192, pošalju informacije na adresu istarska@policija.hr ili se jave u najbližu policijsku postaju.

Policija posebno naglašava da se, radi vlastite sigurnosti, građani ne smiju približavati osumnjičenom niti pokušavati stupiti s njim u kontakt, već da o njegovu uočavanju odmah obavijeste policiju.

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