fino zapakirano

Policija mu pretražila stan i pronašla više od 11 kilograma marihuane

M.Či./Hina

12.07.2026 u 12:04

Zaplijenjeno 11 kilograma marihuane
Zaplijenjeno 11 kilograma marihuane Izvor: Licencirane fotografije / Autor: PU zagrebačka
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Zagrebačka policija prijavila je 26-godišnjaka u čijem je stanu na Peščenici pronašla 11,2 kilograma marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji i novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge

Policija sumnja da je 26-godišnjak nabavio veće količine droge koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu nakon čega ju je preprodavao na ilegalnom tržištu.

Policajci su u subotu poslijepodne, temeljen naloga, pretražili stan i druge prostorije koje koristi 26-godišnjak te pronašli deset pakiranja ispunjenih s marihuanom, jednu digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom.

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Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policajci su protiv 26-godišnjaka Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

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