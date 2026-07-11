potraga za bjeguncem

Cure detalji akcije u Sloveniji u kojoj je umro Aleksić: Pucao je na policiju i držao taoce?

M. Šu.

11.07.2026 u 20:33

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Vid Ponikvar / Sportida / Sipa Press / Profimedia
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Velika policijska potraga za naoružanim pljačkašem koja je gotovo 24 sata trajala na području slovenskog Črnomlja završila je pronalaskom mrtvog muškarca u jednoj kući u Uršnim Selima. Slovenska policija potvrdila je da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu kojeg su zbog nasilnih kaznenih djela tražile i hrvatske vlasti.

Prema priopćenju Policijske uprave Novo Mesto, osumnjičenik se zabarikadirao u kući u blizini željezničke postaje u Uršnim Selima, navodi 24 ur.

Policija je osigurala okolno područje i evakuirala stanovnike, a nešto nakon 19 sati muškarac je pronađen mrtav.

'Prve informacije upućuju na to da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu kojeg su zbog nasilnih kaznenih djela tražili i hrvatski policijski službenici', priopćila je policija. Kako je za Dnevnik.hr potvrdila istarska policija, riječ je o 41-godišnjem Srđanu Aleksiću, za kojim je od četvrtka intezivno tragala i hrvatska policija nakon što je u Puli upucao 60-godišnjeg muškarca te pobjegao s mjesta događaja.

Za sada nije poznato je li poginuo tijekom razmjene vatre s policijom ili je počinio samoubojstvo. Policija provodi očevid i istragu.

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Prema pisanju slovenskih medija, mještani su oko 18 sati čuli pucnjeve, a tijekom akcije policija je navodno koristila i suzavac. Neslužbeno se navodi da je osumnjičeni bio bivši pripadnik specijalne postrojbe te da je tijekom bijega pucao na policajce, no te informacije policija zasad nije službeno potvrdila. Siol. net javlja i da je navodno prije nego je pronađen mrtav, kao taoce držao stariji par.

Potraga je pokrenuta nakon što je u petak navečer opljačkana benzinska postaja na području Črnomlja. Pljačkaš je zaposlenicima prijetio vatrenim oružjem, nakon čega je pobjegao kombijem. Prema neslužbenim informacijama, ukrao je manju količinu gotovine i cigarete.

U potrazi su sudjelovali brojni policajci, kriminalisti i policijski helikopter, a zbog akcije je bilo zatvoreno više prometnica na području jugoistočne Slovenije. Policija je priopćila da za stanovnike više nema opasnosti te da će tijekom nedjelje objaviti više detalja o cijeloj akciji.

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