Cure detalji akcije u Sloveniji u kojoj je umro Aleksić: Pucao je na policiju i držao taoce?

Prema priopćenju Policijske uprave Novo Mesto, osumnjičenik se zabarikadirao u kući u blizini željezničke postaje u Uršnim Selima, navodi 24 ur.

Policija je osigurala okolno područje i evakuirala stanovnike, a nešto nakon 19 sati muškarac je pronađen mrtav.

'Prve informacije upućuju na to da je riječ o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu kojeg su zbog nasilnih kaznenih djela tražili i hrvatski policijski službenici', priopćila je policija. Kako je za Dnevnik.hr potvrdila istarska policija, riječ je o 41-godišnjem Srđanu Aleksiću, za kojim je od četvrtka intezivno tragala i hrvatska policija nakon što je u Puli upucao 60-godišnjeg muškarca te pobjegao s mjesta događaja.

Za sada nije poznato je li poginuo tijekom razmjene vatre s policijom ili je počinio samoubojstvo. Policija provodi očevid i istragu.