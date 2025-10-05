Sloveniju trese skandal: Premijer zaštitarima nabio prekovremene sate i sredio nadrealne plaće

Kako u detaljnom istraživanju otkriva slovenska javna televizija , inspektorat rada proveo je izvanredni inspekcijski nadzor rada zaštitara premijera Roberta Goloba . U periodu između srpnja i listopada prošle godine pronađen je niz nepravilnosti u organizaciji, evidentiranju i korištenju radnog vremena, zbog čega je s četiri novčane kazne od 150 eura i upozorenjem kažnjena glavna tajnica vlade Barbara Kolenko Heibl , nakon čega je postupak inspekcije zaustavljen.

Ustanovljeno je da su tijekom razdoblja nadzora Golobovi zaštitari radili su više od dopuštenih 56 sati tjedno i često bez obveznog jedanaestosatnog odmora. Često su radili prekovremeno, na temelju naloga, ali i bez njih, najčešće četiri ili šest sati dnevno, u nekim slučajevima i više. Inspektorat, međutim, nije htio otkriti tko je točno kažnjen, a odgovor na upit odšutjelo je i tajništvo Vlade.

Plaće zaštitara - tajna, iako se troše milijunski iznosi

Sigurnosna služba premijera Goloba od policije odvojena je, javlja RTVSlo, nakon prvog javnog spora premijera s nekadašnjom ministricom unutrašnjih poslova Tatjanom Bobnar, koja je nedugo nakon toga i smijenjena, a funkciju ministra privremeno je preuzeo sam Golob. Još je nevjerojatnije da nije poznato koliko službeno zarađuju Golobovi zaštitari, jer tajništvo vlade ne želi otkriti njihove plaće, pozivajući se na činjenicu da većina zaštitara zauzima radna mjesta koja su izuzeta od kolektivnog ugovora za državnu upravu i za koja se plaće određuju posebnim zakonom koji nije javan.

Međutim, podaci dobiveni od Glavnog tajništva Vlade prema Zakonu o pristupu javnim informacijama pokazuju da je ukupan iznos plaća Golobovih zaštitara naglo porastao, posebno u posljednjoj godini. Vlada je otkrila podatke o ukupnim iznosima plaća, dodataka i materijalnih troškova, iz kojih se vidi da su u 2023. godini za osnovne plaće zaštitara mjesečno odbijali prosječno 40.045 eura, prošle godine to je bilo 43.286 eura, a ove godine čak 66.461 euro mjesečno, što je povećanje od gotovo 54 posto u odnosu na prošlu godinu. Otkud takvo povećanje plaća kod Golobovih zaštitara nije jasno, budući da se broj zaštitara prema dostupnim podacima nije mijenjao - prema sistematizaciji radnih mjesta, ukupno ih je 16.