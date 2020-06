Slovenija objavila popis 'epidemiološki sigurnih' država: Uz Hrvatsku, Mađarsku i Austriju, još 14 zemalja

Slovenija je objavila novi popis 'epidemiološki sigurnih' država na kojem su do sada bile samo Hrvatska, Mađarska i Austrija, pa će od ponedjeljka državljani još 14 članica EU-a i Zajedničkog europskog ekonomskog prostora moći ući u državu bez karantene

Odluka vlade o tome donesena je na temelju praćenja epidemiološke situacije u članicama Europske unije i državama u regiji, pri čemu slovenski epidemiolozi upozoravaju na kritičan porast novih dnevnih zaraza u Sjevernoj Makedoniji, ali i pogoršanje stanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, navodi slovenski portal 'Zurnal24.si'.

'Slovensku granicu treba regulirati tako da svi koji dolaze iz Sjeverne Makedonije, pa i slovenski državljani, moraju u 14-dnevnu karantenu', kazao je u nedjelju slovenski ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs, te dodao da je stanje u Sjevernoj Makedoniji na rubu veće epidemije, prenosi portal.

Slovenski ministar nije isključio ni mogućnost da ponovno dođe do zatvaranja granica, pa tako i one s Hrvatskom u kojoj je epidemiološka slika slična kao i u Sloveniji, ako bi došlo do većeg pogoršanja epidemiološke slike.