Koronavirus u Srbiji preko noći 'nestao' kod više od 4000 zaraženih

Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji smanjen je 10 puta za jedan dan, odnosno 4000 zaraženih proglašeno je zdravima jer imaju negativni nalaz, kako objašnjavaju epidemiolozi

Jasno je da oni nisu, kako navodi epidemiolog Zoran Radovanović, tijekom 24 sata testirani i dobili negativan nalaz nego su oni otpisani potezom pera, to je administrativna odluka .

'To su zaraženi koji su otpušteni s jedinim negativnim nalazom , a prošlo je 28 dana', objasnio je epidemiolog Predrag Kon. Epidemiolozi upozoravaju da je te pacijente trebalo još jednom testirati kako bi svi bili sigurni da kod njih virusa više nema, piše N1 .

Naime, za otvaranje granica i primjerice za ulazak u Crnu Goru potrebno je da zemlja iz koje građani ulaze ima manje od 25 zaraženih na 100.000 stanovnika.

'Sad su se stekli uvjeti za otvaranje granice prema Srbiji, dobro, pozdravljam tu vijest, ja sam znala da će se steći uvjeti zato što je to važno za njihov turizam, a i zato što ti uvjeti koji su bili postavljeni, odnosno razlog toga da ne otvaraju granice za građane Republike Srbije je bio potpuno politički nije imao nikakve veze sa zdravstvom i rekli smo da će se uskoro steći uvjeti i eto ako su se sad stekli meni je baš drago', rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

Srbija u posljednjih nekoliko dana bilježi porast broja zaraženih i iako su simptomi slabiji epidemiolozi upozoravaju da virus nije oslabio već mu je teže naći novog domaćina.

Epidemiolog Radovanić navodi kako je ta silazna krivulja epidemije u fazi stagnacije s velikim oscilacijama, no nije ono što bi bilo idealno, počela približavati se nuli. 'To je s jedne strane rezultat opuštanja, a s druge pomalo nejasnih i kontradiktornih poruka koje nam stižu iz kriznog stožera - ići na tiho prokužavanje, treba li nositi masku i tako dalje'.

Krizni stožer navodi da su novooboljeli od koronavirusa uglavnom pacijenti bez simptoma. 'Potencijal za novo razbuktavanje epidemije postoji dokle god imamo osjetljivu populaciju, te da trenutno postoje 'džepovi' u kojima se otkrivaju zaraženi, uglavnom bez simptoma', objašnjava imunolog Srđa Janković.

Radovanić ističe da su nova žarišta dva studentska doma gdje su se javili oboljeli kao i sportski centar gde je oboljelo nekoliko sportaša. 'Sve su to nova žarišta, ako ih nazivamo 'džepovima', smanjujemo verbalno značaj, ali suštinski ne mijenjamo ništa, čak bolje da budemo iskreni i nazovemo to pravim imenom'.

Srbija sada ulazi u miran period i da od toga kako će se građani ponašati prema mjerama i preporukama ovisi kakva će biti situacija s koronavirusom, ali i poruka da treba ukinuti sve mjere i pustiti ljude da žive normalno, navodi krizni stožer.

'Koliko je sve to brzo uvedeno i koliko god da je dugo trajalo to je odjednom sve palo, sad kao da se ništa nije dogodilo, a opet raste broj zaraženih i to je dnevno 70, 80, a sjećam se onog dana kada je bio povećan broj za 40 da smo dobili SMS poruku da nam prijeti španjolski i talijanski scenarij, tako da sad se vi snađite', rekao je profesor Filozofskog fakulteta Ognjen Radonjić.