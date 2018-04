Prosperov Novak: Priznajem samo antifašizam do 1945., sve nakon toga je floskula

Povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak u emisiji Nedjeljom u 2 govorio je o reformi obrazovanja u kojoj, po njemu, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nastupa kao 'sporedna redateljica', a osvrnuo se i na lektiru te na 'bezobrazan' odnos prema hrvatskom iseljeništvu te prema Enveru Čolakoviću

'To da je nekome produljen ugovor više je vijest nego to da nekome nije', upozorio je Prosperov Novak koji se u razgovoru osvrnuo na kurikularnu reformu, hrvatsko iseljeništvo u Argentini, odnos prema Enveru Čolakoviću i na lektiru, koja je izazvala osobitu polemiku sa Stankovićem.

'Ja ne dovodim reformu u pitanje, ja sam posve za nju. Ali nisu obavljene predradnje, a one koje jesu obavljene su traljavo jer su ih odradili ljudi koji su nesposobni. Ministrica Divjak nije dovoljno kompetenta za to. Da bi netko proveo reformu, bio njezin 'redatelj', mora imati veliku političku i društvenu moć i mora biti vizionar. U Hollywoodu postoji nagrada za sporednu ulogu, ali nema nagrade za sporednu režiju, a ona je upravo to u cijeloj ovoj velikoj stvari u našem društvu.Trudi se silno dokazati da to nije, ali jest', rekao je Prosperov Novak dodajući da se okružila ljudima 'bez većih biografija'.

'Na samom je početku govorila da će dezideologizirati reformu. Kako će to učiniti? Ona je upravo među svoje suradnike uvela partijske ljude, bez većih biografija', komentirao je.

'Naravno da se tada dogodi da od 72 škole koje provode eksperimentalnu fazu 15 škola direktno u vlasti stranke koja je delegirala gospođu Divjak. To je nedopustivo. S druge strane, kada uzmete recenzije kurikula koje su stizale onda možete vidjeti da postoje negativne recenzije kurikula iz povijesti te kurikula iz književnosti', rekao je Prosperov Novak i dodao da 'ne može stranka koja ima 0,9 posto na svakim izborima imati i 15 posto ili 10 posto škola i utjecaja na eksperimentalnu fazu obrazovanja'.

'Tu se radi o veliikom novcu. Ne može se raspisati natječaj za udžbenike kada nisu prošli kurikuli. Tko može napisati udžbenik kada nema kurikula? Kako', upitao je.

'Ekspertna skupina koju je vodio gospodin Boris Jokić rađena je po jednom principu o kojem konsenzus nije postignut. Radi se o natječajima na koje se javljaju oni koji to žele, a ne stručnjaci. Na pitanje zašto smatra da profesori, odnosno nastavnici ne bi trebali sudjelovati u reformi, odgovorio je kako to nije rekao. Ja smatram da oni trebaju sudjelovati, ali ne kao oni koji će stvarati kurikul. Sudjelovali bi u oblicima odvijanja nastavnog procesa, izjavio je među ostalim.