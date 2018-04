Crodux o snimkama curenja benzina: To je netočno i zlonamjerno!

Nakon što je na stranicama Slavonskog Broda objavljenja snimka koja, tvrde gradske vlasti, prikazuje curenje benzina, oglasila se i tvrtka Crodux u koju gradonačelnik Mirko Duspara već danima upire prstom

Podsjetimo, u popodnevnim satima na službenim stranicama grada objavljena je snimka koja prema tvrdnjama gradskih vlasti prikazuje curenje benzina. 'Otkopavanje zemlje na dubinu na kojoj se nalazi produktovod otkrilo je da benzin nesmetano otječe u zemlju na vodozaštitnom području čitavo ovo vrijeme. Samo u vremenu od dva sata u zemlju je tako iscurilo oko 3 kubika benzina, a ekološki incident i puknuće produkotovoda dogodili su se prije 6 dana', tvrde iz Grada Slavonskog Broda.

No, to u Croduxu demantiraju. 'Upravo je u tijeku druga faza procesa sanacije koja je temeljito pripremljena i provodi se prema svim pravilima struke. U tijeku je proces kontroliranog izvlačenja svih zaostalih količina derivata koji se usisavanjem odstranjuju iz cijevi! Ovaj proces nije mogao biti proveden ranije, jer sve što bi tada bilo učinjeno, dovelo bi do većih šteta. Suosjećajući sa građanima Slavonskog Broda i svih mjesta koji su se našli u ovoj teškoj situaciji, očekujemo od svih da se suzdrže od nagađanja, spekulacija i senzacionalističkih objava te nakon što rezultati istrage budu poznati, građanima prenesu istinu', poručuju iz Croduxa.