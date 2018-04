Slavonski Brod čeka službenu odluku da je voda zdravstveno ispravna

Voda u vodoopskrbnom sustavu Slavonskog Broda i šest okolnih općina još nije za piće, a nakon nedjeljne zajedničke sjednice Stožeri civilne zaštite Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije novinare su izvijestili kako se nastavlja s dostavom vode u sve osnovne i srednje škole, vrtiće i visokoškolske ustanove te se čeka službena odluka da je voda iz vodopskrbnog sustava zdravstveno ispravna

"Kao stožer i Grad nismo dobili nikakvu informaciju. Imamo informaciju od ministra iz medija. S obzirom na to da su već osam dana nalazi dobri, kao što smo i rekli, postoji mogućnost da se zabrana korištenja vode za piće i kuhanje ukine. Ali moramo čekati odluku, ili međuresornog povjerenstva ili ministra zdravstva", rekao je nakon sjednice stožera gradonačelnik Duspara.

Podsjetio je da opskrba građana i institucija ide po planu, dodajući da je zabilježeno nekoliko slučajeva vandalizma na spremnicima koji su na terenu, ali da to neće utjecati na opskrbu građana vodom. "Ne znam jesu li to naši mladi poslušali ministra da će sutra ukidati zabranu, pa su krenuli lomiti slavine ili su to zlonamjerni ljudi koji u svakoj prilici gledaju napraviti štetu", rekao je Duspara.

Na sjednici stožera raspravljalo se i o dijelu do sada već nastalih troškova vezanih uz opskrbu građana pitkom vodom, a Bošnjaković i Duspara ističu da bi to trebala platiti država.