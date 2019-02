Skupština razriješila Hasanbegovića s 32 glasa 'za' i jednim suzdržanim, novi član Kazališnog vijeća HNK Mladen Čutura

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su na sjednici u srijedu rano ujutro razriješili dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu gradskog zastupnika Neovisnih za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića te umjesto njega, kao predstavnika Grada Zagreba, imenovali profesora Mladena Čuturu

U ime Kluba lijevog bloka gradski zastupnik Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) rekao je u raspravi prije glasovanja da će oni podržati tu odluku, međutim zatražio je da im se objasni to obrazloženje u kojem piše koliko ima članova kazališno vijeće. Rekao je kako ga zanima na osnovu čega se donosi ta odluka te podsjetio da su im i tada govorili da su stavljali u kazališna vijeća gradske zastupnike koji po njemu nisu uopće zadovoljavali kriterije da uopće budu u kazališnim vijećima kazališta, kao što je HNK jer nisu djelatnici u kulturi. Podsjetio je kako je tada govorio da je ministar kulture politička figura, a to što je Zlatko Hasanbegović bio ministar kulture, mogao je to biti bilo tko, to nije djelatnik kulture niti netko tko je priznati umjetnik.

'Tako da staviti gradskog zastupnika u Kazališno vijeće kazališta da bi se onda micalo tog istog zato što se promijenila volja većine, to jest pozicija i opozicija, mislim da šalje dosta lošu poruku za sam rad kazališnih vijeća u kazalištima koji bi koliko-toliko trebali biti ipak neovisni oko neke dnevne gradske politike', rekao je Tomašević te zatražio objašnjenje toga.

A gradska zastupnica Rada Borić (Nova ljevica) iz istog Kluba lijevog bloka rekla je da je svima poznato da ona nije zagovornica 'osobe Hasanbegovića', ali bi ipak molila da im netko da obrazloženje kako je to moguće, bez obzira što će oni kao klub to podržati, jer ne misli da im obrazloženje koje im samo tumači koji je broj članova u jednom kazališnom vijeću, voljeli bi znati koji je razlog da Hasanbegović više ne zadovoljava one kriterije koje je zadovoljavao prije ne tako davnoga vremena.