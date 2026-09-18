Skupština izglasala Tomaševićev prijedlog: Nema više plastike na javnim događajima

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar rekla je da je donošenje te odluke predviđeno Planom gospodarenja otpadom kojeg je Gradska skupština usvojila u ožujku ove godine.

Naglasila je da se posebna pažnja posvećuje javnim događanjima na kojima u kratkom vremenu nastaje velika količina jednokratnog otpada. "Od 1. siječnja 2027. na događanjima obuhvaćenim ovom odlukom uvodi se korištenje višekratnih čaša i odgovarajućih sustava njihovog povrata i ponovne uporabe", poručila je Mazzocco Drvar.

"Odlukom se uspostavlja okvir za postupno smanjenje uporabe proizvoda od plastike , osobito proizvoda za jednokratnu uporabu u poslovanju Grada Zagreba, gradskih ustanova i trgovačkih društva te pri organizaciji javnih događanja", istaknula je.

Pritom se, kaže, vodi računa da prijelaz bude provediv i razmjeran . Postojeća oprema, potrošni materijal i već nabavljeni proizvodi mogu se koristiti do isteka zaliha, odnosno do kraja njihovog životnog vijeka, a predviđena su i prijelazna razdoblja za prilagodbu.

Rekla je da se Odlukom istodobno potiču ponovna uporaba, višekratna i okolišno prihvatljiva rješenja te primjena načela zelene javne nabave. "Važan dio ove Odluke odnosi se na zelenu javnu nabavu kojom Grad i gradske ustanove i trgovačka društva mogu poticati korištenje proizvoda i rješenja s manjim utjecajem na okoliš", naglasila je.

Mazzocco Drvar istaknula je kako cilj nije jednostavno zamijeniti jedan jednokratni proizvod drugim nego postupno smanjivati potrebu za jednokratnim proizvodima i poticati ponovnu uporabu, povratnu ambalažu i sustave ponovnog punjenja.

Rekla je da su provedene opsežne konzultacije sa svima na koje se odluka odnosi, uključujući i ugostitelje i organizatore javnih događanja. Podsjetila je i da je u Gradskoj skupštini održano javno predstavljanje te teme prije ljetne stanke.

Ivandić: Još jedan od koraka u unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom

Potpredsjednica Gradske skupštine iz Možemo! Marina Ivandić poručila je da odluka predstavlja "još jedan od koraka" koje rade kako bi unaprijedili i "postavili na noge sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu". Naglasila je kako je u proteklih nekoliko godina napravljeno već mnogo takvih koraka, istaknuvši buduću gradnju Centra za gospodarenje otpadom, koji je dobio lokacijsku dozvolu, kao ključne infrastrukture za uspostavu tog sustava.

Gradski zastupnik iz stranke Drito Mislav Krasić poručio je da su mjerljivi ishodi odluke "mjerljivi samo poskupljenjem nabave papirnatih čaša, tanjura, papirnatih slamčica i tako dalje".

"Odukom naprosto neće biti riješeno baš ništa. Dakle, dok god se čovječanstvo služi naftom, uz naftu će se koristiti i plastika. Plastika svoj život mora završiti ili negdje na odlagalištu ili u nekoj spalionici", rekao je Krasić.

U trenutku kada u Zagrebu nemamo ključni element gospodarenja otpadom, naveo je, "baviti će mikromenadžmentom, nabavom slamčica i papirnatih čaša, u najmanju je ruku licemjerno i to nije ono što Zagrebu treba".

"Zagrebu je potrebna gradska vlast, gradonačelnik koji će izići pred građane i birače i reći trebamo spalionicu", poručio je Krasić. Kaže da spalionica ili kako se naziva energana, može biti samo na jednom mjestu u Zagrebu, a to je u okviru Toplane na Savici i sva plastika, uključujući plastične čaše koje upotrijebe gradski službenici ili se jednokratno upotrijebe na javnim manifestacijama, u konačnici mora završiti tamo.

Zastupnik stranke Možemo! Luka Kerečin poručio je Krasiću da može biti ciničan i reći da je stvar u nafti, proizvodnji nafte, ali je to nešto što ovdje ne mogu kontrolirati.

"Ali ono što možemo je upravo ovo i ovo smanjuje količinu otpada", istaknuo je i naglasio da su oni koji već koriste višekratne čaše rekli da im se količina otpada smanjila za 30 do 40 posto.

"Upravo ovakvim stvarima smanjujemo količinu otpada koja onda potencijalno završava na Jakuševcu", poručio je Kerečin.