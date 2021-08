Škoro: Netko od pametnjakovića je očekivao da ću ja gledati dok me blate

Bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro komentirao je svoju ostavku i previranja u Domovinskom pokretu

Kaže da je na sve reagirao, ali da je čekao dva tjedna prvo.

“Ako netko ima potrebu nakon moje ostavke ne postupiti po proceduri – znači ne sazvati predsjedništvo i ne obavijestiti nadležno državno tijelo što je sada Ministarstvo pravosuđa i uprave da se dogodilo to nego ide mijenjati bravu i ide postavljati nekakve v.d. dužnosnike i kad doktorica Vučemilović traži da se sazove predsjedništvo onda njoj stegovnim postupkom oduzeti pravo glasa. Mislim da je vrijeme da se i ja oglasim i ovo sve što sam do sada iznio nisu nikakve insinuacije i nisu nikakve optužbe nego moja želja da se sazna uistinu prava istina. Zna se jako dobro da su uvid u račune imali gospođa knjigovotkinja, da je to imao gospodin glavni tajnik i da je to imala osoba u Domovinskom pokretu koja je zadužena za evidenciju poslovnih transakcija”, kazao je Škoro.

Na optužbe da u banci tokene nisu vratili niti on, niti njegova asistentica Brajković, odgovara:

“To je jedna elementarna stvar poznavanja i nepoznavanja bankarskog sustava. Vi kada zadužujete token, to je jedan elektronički uređaj koji tebi omogućava da se ti elektronički potpišeš i on je izdan na ime i prezime. Kada se token zaduži, zaduži ga se imenom i prezimenom, sve drugo bi bila manipulacija. Kada se razdužuje, onda ga treba razdužiti u banci. Gospodin Mario Radić je ovlaštena osoba Domovinskog pokreta, sutra može otići u banku i ishoditi token. To je jedna stvar”, kaže Škoro pa nastavlja:

“Druga stvar, od 20. srpnja ove godine na računu Domovinskog pokreta nije se dogodila nikakva promjena, osim što je vraćena meni pozajmica. Treća stvar, normalno se može funkcionirati putem uplatnica. Tu nema nikakvih problema, samo se treba znati ispuniti uplatnicu. Dobar dio pošte i dandanas dolazi na moju adresu, kod moje supruge i mene. Nitko me iz Domovinskog pokreta nije kontaktirao”.