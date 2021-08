Vučemilović: Pozivam Mlinarića, Dretara i Prkačina da javno kažu jesu li zaista osudili Škoru na sjednici

Vesna Vučemilović, bivša članica Domovinskog pokreta, te aktualna nezavisna saborska zastupnica, za Dnevnik N1 komentirala je stanje u stranci koju je napustila

Naglasila je kako ne može vjerovati da se predsjedništvo, koje se sastalo tjedan dana nakon što je Škoro podnio ostavku, sastalo dan nakon Škorinog intervjua – i osudilo ga.



“Pozivam kolege Mlinarića, Dretara i Prkačina da javno kažu jesu li zaista imali tu imaginarnu sjednicu predsjedništva i doista osudili Miroslava Škoru jer je napravio ono što je trebao napraviti.



Ne vidim što je sporno da, ako je bilo nepravilnosti, da se one utvrde. Izjave glavnih aktera se mijenjaju svaki dan. Najprije je Žepina rekao da je Nikolina Brajković imala karticu, a jučer – da nije, nego samo on i predsjednik, odnosno zamjenik, a na koncu da je samo on imao karticu. Ni Škoro ni Radić nisu nikada podigli svoje kartice.



Previše je promjena u njihovim izjavama i to sve izgleda sve ružnije. Prijetnje isključivanjem, sankcijama ne mogu DP-u donijeti ništa dobro. Njihovo me ponašanje čudi, a da su nakon ostavke napravili sve sukladno propisanoj pravnoj proceduri ne bi bilo tako. A ovo bi sve za stranku moglo biti pogubno”, rekla je Vučemilović.

Kaže kako je uvjerena da Škoro neće lako dići ruke od DP-a, jer je to stranka u koju je on puno uložio.



“Mi smo stranku gradili tako da se uvažavaju demokratski principi, da doista bude jedan član – jedan glas i novim izmjenama na predsjedništvu će na Saboru novog predsjednika birati delegati, te neće biti po principu kako smo mi prvotno zamišljali, što je odmak od ideja na kojima je Škoro započinjao svoj politički rad. On je zagovarao referendum kao način odlučivanja, kako bi se u Hrvatskoj građane pitalo o bitnim pitanjima. No sada se to pravilo dosta grubo zatire u stranci koju je on osnovao. DP može imati budućnost ako unutarstranački izbori provedu prema demokratskim principima, a naznaka ima da to neće biti tako”, rekla je Vučemilović.

Na pitanje planira li se prikloniti nekoj opciji, sada kada je napustila DP, odgovara:

“U opoziciji u Saboru se događaju neke promjene… Ostajem kao nezavisna zastupnica, a do kraja godine ću odlučiti hoću li priključiti nekome, nekom klubu”, rekla je Vučemilović.