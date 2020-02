Škoro otkrio kada će se održati osnivačka skupština njegovog pokreta: Tko žuri - vrat lomi

Bivši kandidat za predsjednika Republike Miroslav Škoro u četvrtak je na facebooku najavio da je izrada programa i potrebnih akata za osnivanje pokreta koji će okupljati one koji žele drugačije odnose u domovini pri kraju, a osnivačka skupština će se održati do kraja veljače.

"S partnerima koji su me podržali u utrci za Pantovčak intenzivno razgovaram o nastavku suradnje i u tim se razgovorima vodim isključivo idejama za koje smatram da mogu osigurati boljitak života hrvatskog naroda u domovini i izvan nje", napisao je Škoro na facebooku.

Škoro pritom naglašava da je izrada programa i potrebnih akata za osnivanje pokreta koji će okupljati sve one koji žele drugačije odnose u domovini pri kraju i osnivačka skupština će se održati do kraja veljače.

"Predviđaju moje poteze, optužuju me i osuđuju i jako ih smeta što ne sudjelujem u njihovim dnevnopolitičkim igrokazima. Voljeli bi da komentiram poteze političke klike koja se valja u kaljuži vlastitih promašaja i interesa. Po jednima sam zakasnio, po drugima sam već propao, a po trećima nemam nikakve budućnosti. Ukratko, žele da zbrzam, pogriješim i kao i sve trećeputaške opcije do sada, propadnem prije nego li sam i krenuo. To neće tako ići", poručuje.

"Predviđali su štošta. Da vas podsjetim - jedva 18 posto dan prije izbora, pa je ipak bilo 24,5 posto. Tko žuri - vrat lomi, kaže naš narod", dodao je.