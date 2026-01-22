Skandalozna objava iz policije Novog Sada: 'Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta'

Potpredsjednik srpske Narodne stranke Bora Novaković objavio je danas na društvenim mrežama snimku zaslona iz koje, kako tvrdi, jasno proizlazi da je zamjenik načelnika Policijske uprave Novi Sad Momčilo Sovilj podijelio objavu u kojoj stoji da se 'za 15 minuta može izbaciti 100 ustaša s fakulteta u Novom Sadu'
Uz objavljenu snimku, Novaković je ocijenio da postupanje policije tijekom intervencije protiv studenata i građana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u predstavlja 'prostakluk i odsustvo ne samo profesionalnosti, nego i pameti'. Istaknuo je da ovakvim ponašanjem pojedini policijski dužnosnici 'preporučuju sebe sadašnjoj vlasti'.
'Eto, zato je potrebna lustracija, da bi svi vinovnici nasilja, kršenja ljudskih prava i protupravnog nasrtanja i represije nad studentima i građanima završili tamo gdje im je mjesto – van službe i u zatvoru', naveo je Novaković.
Povod za njegovu reakciju bio je i sporni sadržaj koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem se, uz sarkastičan ton, aludira na brzo i nasilno uklanjanje studenata sa fakulteta u Novom Sadu, piše Danas.rs.