Skandalozna objava iz policije Novog Sada: 'Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s fakulteta'

Uz objavljenu snimku, Novaković je ocijenio da postupanje policije tijekom intervencije protiv studenata i građana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u predstavlja ' prostakluk i odsustvo ne samo profesionalnosti, nego i pameti '. Istaknuo je da ovakvim ponašanjem pojedini policijski dužnosnici 'preporučuju sebe sadašnjoj vlasti'.

Kakav prostakluk i odsustvo ne samo profesionalnosti nego i pameti. Pogledajte čime se bavi zamenik načelnika Policijske uprave Novi Sad, Momčilo Sovilj?! Čovek se očito „preporučuje“ sadašnjoj vlasti! Eto, zato je potrebna lustracija, da bi svi vinovnici nasilja, kršenja… pic.twitter.com/32xsuoch7d

'Eto, zato je potrebna lustracija, da bi svi vinovnici nasilja, kršenja ljudskih prava i protupravnog nasrtanja i represije nad studentima i građanima završili tamo gdje im je mjesto – van službe i u zatvoru', naveo je Novaković.

Povod za njegovu reakciju bio je i sporni sadržaj koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem se, uz sarkastičan ton, aludira na brzo i nasilno uklanjanje studenata sa fakulteta u Novom Sadu, piše Danas.rs.