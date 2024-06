Skandal s bazom osobnih podataka: Pokrenut postupak protiv SDP-a, no to je tek početak

U susjednoj Srbiji prošlog tjedna čak su izbili neredi upravo zbog pozivnih centara, koje vladajući SNS Aleksandra Vučića masovno koristi, što se označava kao značajan povod za proglašavanje neregularnosti izbora. No situacija je ipak drugačija od one u Hrvatskoj, jer Vučić kao bazu podataka evidentno koristi službeni popis birača, a vodi i svoje paralelne liste o zaposlenima u lokalnoj ili javnoj upravi, javnim poduzećima i slično - dakle zapravo koristi državnu infrastrukturu i svoj povlašteni položaj.

'Uredba ne postavlja razliku između udruga, tvrtki, političkih stranaka i bilo kojih drugih organizacija - za sve vrijede jednaka pravila. Sama visina eventualne kazne ovisi o opsegu kršenja osobnih podataka i potencijalnim rizicima koji su nastali za prava i slobode građana', kaže Kozomara za tportal.

'Upravne novčane kazne kreću se u iznosu do 20 milijuna eura ili, u slučaju poduzetnika, do četiri posto ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, ovisno o tome što je veće. Prilikom izricanja kazne promatra se i proračun same organizacije jer njena svrha nije dovesti do bankrota, nego da posluži kao dovoljno upozorenje da se slični propusti u budućnosti ne ponavljaju', objašnjava Kozomara.

U Hrvatskoj je dosad najveća kazna za kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka koncem prošle godine izrečena agenciji za naplatu potraživanja EOS Matrix te je iznosila 5,47 milijuna eura.