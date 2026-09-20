Sjeverna Koreja lansirala je dvije balističke rakete i pojačala pritisak na SAD

Združeni stožer južnokorejskih oružanih snaga je rekao da je prvo testiranje zabilježeno na području lučkog grada Wonsan oko 15 sati po lokalnom vremenu te je utvrđeno da je riječ o balističkom projektilu. Japansko ministarstvo obrane je također kazalo da se čini da se radi o balističkom projektilu.

Svega tri sata nakon što je u nedjelju poslijepodne lansirala balistički projektil kratkog dometa prema Istočnom moru, Sjeverna Koreja je ispalila još jedan, prvotno neidentificirani projektil, prema južnokorejskom ministarstvu obrane.

Japanska javna radiotelevizija NHK je izvijestila da je projektil pao blizu isključivog gospodarskog pojasa Japana.

Prvi projektil je letio otprilike 450 kilometara te se pretpostavlja da pripada klasi raketa Hwasong-11, prema južnokorejskoj vojsci. Drugi balistički projektil kratkog dometa je letio preko 600 kilometara, objavila je kasnije u nedjelju novinska agencija Yonhap, citirajući južnokorejsku vojsku.

"Južnokorejske i američke obavještajne službe prate i dijele (informacije) o razvoju situacije od početne faze lansiranja te su također podijelile i informacije vezane za sjevernokorejski balistički projektil s Japanom", rekli su iz združenog stožera.

Južnokorejsko vijeće za nacionalnu sigurnost je osudilo lansiranje do kojeg je došlo nakon testiranja 12. rujna. Vijeće je pozvalo Pjongjang da odmah prestane s raketnim aktivnostima, upozoravajući da se testiranjem izravno krše rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Japan je također prosvjedovao preko diplomatskih kanala u Pekingu, prema japanskom dnevnom listu Nikkei.

"Ovaj niz sjevernokorejskih postupaka ugrožava mir i sigurnost Japan, regije i međunarodne zajednice", kazao je japanski ministar obrane Shinjiro Koizumi, prenosi list.

Sjeverna Koreja je u subotu odbacila rezoluciju UN-ove agencije za atomsku energiju usmjerenu protiv nuklearnog programa Pjongjanga.

Pjongjang je prošlog tjedna također osudio pomorske vježbe predvođene Sjedinjenim Američkim Državama u kojima su sudjelovali Južna Koreja i Japan, a trajale su od 29. kolovoza do 10. rujna blizu otoka Guam.

Kim Yo Jong, utjecajna sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, u petak je okrivila SAD-om predvođene vojne vježbe za "sve gore" napetosti na Korejskom poluotoku te obećala da Pjongjang neće odustati od namjere da ojača svoj nuklearni arsenal.