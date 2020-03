Situacija je alarmantna, dva predmeta u školama neće imati tko predavati

Kako stvari stoje, djecu nam više neće imati tko podučavati fiziku i matematiku. Ravnatelji osnovnih i srednjih škola na teškim su mukama kad im na bolovanje odu predavači spomenutih dvaju predmeta jer znaju da adekvatnu, odnosno stručnu zamjenu na Zavodu za zapošljavanje neće uspjeti naći

Marita Guć, ravnateljica splitske osnovne škole 'Manuš' potvrđuje ovaj trend.

'Koliko god se mi trudili, na koncu, i štrajkali, da se valoroizira trud i rad nastavničkog osoblja, to i dalje nije adekvatna stimulacija za sve one koji upisuju ove teške fakultete... Početna nastavnička plaća od otprilike 6000 kuna vjerojatno im se ne čini dovoljno značajnom nagradom za uloženi napor na studiju. Jako malo završenih srednjoškolaca i inače upisuje te zahtjevne studije, a većina ih vjerojatno nema ni motivacije za rad s djecom. U svakom slučaju, kad nam se dogodi da ostanemo bez učitelja ili profesora matematike i fizike, hvatamo se za glavu jer znamo što nas čeka. Do stručne zamjene u vidu magistara fizike ili matematike, sa završenim profesorskim smjerom, uglavnom ne možemo doći, pa onda uzimamo završene studente fizike, ali istraživačkog ili inženjerskog smjera, za koje u startu znamo da se u školi neće zadržati. Kad ni do njih ne možemo doći, onda angažiramo naše učitelje razredne nastave. Premda i oni, naravno, spadaju u tu tzv. nestručnu zamjenu, matematiku još i mogu predavati, ali s fizikom je ogroman problem jer za to nisu osposobljeni. U svakom slučaju, situacija je zbilja alarmantna, a konačne će posljedice snositi mladi naraštaji kod kojih će biti evidentan manjak vještine i znanja kad su u pitanju glavni školski predmeti', smatra ravnateljica Marita Guć.