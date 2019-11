Sindikat znanosti najavio da se štrajk na fakultetima nastavlja

Sindikat znanosti održao je u četvrtak konferenciju na temu 'Osvrt na izjave premijera Plenkovića o plaćama u prosvjeti' te su poručili premijeru da su plaće prije rasle više u prosvjeti i preporučili 'da pita onu prethodnu tajnicu, ona dobro zna za sve to'

Sindikati su poručili da su 2006. godine sindikati u trećem danu štrajka potpisali sporazum s Vladom u kojem je povišica plaća bila tri puta po šest posto i šest puta po 2 do 2,3 posto, što ukupno iznosi 18 posto za sve i 13,7 posto takozvanog prosvjednog dodatka koji je sustigao u tom času veliko zaostajanje plaća u prosvjeti. 'I on se odnosio na čitav sustav, i za osnovne i srednje škole i visokoobrazovanje', rekao je predsjednik Velikog vijeća Igor Radeka i dodao 'pa ja preporučam premijeru Plenkoviću da pita onu prethodnu tajnicu, ona dobro zna za sve to'.

Sindikati su iznijeli nekoliko podataka o rastu plaća u javnom sektoru tijekom Vlade premijera Plenkovića u spoređujući s provjetom, pa je tako u obliku dodatka 4 posto porasla plaća u sekotoru zdravstva 2015. godine, a u rujnu 2019. godine porasla je za dodatnih tri plus četiri posto. U socijalnoj skrbi u lipnju 2018. godine plaće su porasle od 3 do 23 posto. U posljednje četiri godien u MUP-u su plaće rasle od 3,1 do 9,5 posto te je značajno rastao koeficijent pilotima u MUP-u od 30 do 90 posto. Zbog hrvatskog predsjedanja EU izrađena je poptuno nova uredba o koeficijentima za zaposlene u sektoru vanjskih poslova gdje su neke plaće značajno rasle, primjerice glasnogovorniku 3,2 posto, navode.

Redoviti profesor u trajnom zvanju, njasloženija kategorija zaposlenika u sustavu obrazovanja, ima ispod 3 posto. U listopadu 2018. godine zaposleni u vojci su dobili dodatak od 10 posto, u lipnju 2019. godine povećane su im naknade za razne vrste terenskog rada, dežurstava i slično. U ožujku 2019. godine Vlada je povećala osnovicu sucima i drugim pravosudnim dužnosicima za 6 posto. 'Mi se ne protivimo povišici plaća u ovim sektorima. Mi se ne protivimo tim procesima jer to je prirodno stanje stvari. I nama inače, ukupno gledajući, plaće vrlo sporo rastu, u isto vrijeme imamo egzodus ljudi u inozemstvo, prema tome mi smatramo to prirodnim, ali se pitamo zašto samo prosvjeta ne?'. Zašto se to obrazovanju ne može omogućiti i to opet sa vrlo razumnim zahtjevom. U međuvremenu se drugdje plaće rasle značajno više. Ovo što se traži 6,11 je opet sustizanje i zasotajanje, ništa više od toga. Očigledno ja da ova i prethonde Vlade nemaju promišljenju politiku plaća i da nemaju jednak tretman prema svim sektorima', zaključuje Radeka. Dodao je kako štrajk u visokom obrazovanju ne janjava već je odaziv i dalje vrlo visok te da se štrajk nastavlja. 'S obzirom na sve što smo čuli iz Vlade mi ćemo podržavati štrajk dok god je spremnost na štrajk naših ljudi. S vremenom će krenuti i drugi načini zaštite prava naših članova i zaposlenika jer ovo je pitanje i zaštite materijalnih prava i pitanje zaštite dostojanstva', navodi.