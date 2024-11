Sindikat Zajedno: Odazvat ćemo se sastanku u ministarstvu, tražit ćemo pisana jamstva

"Za to sam saznao iz medija, mi još nismo dobili poziv za sastanak u Ministarstvu zdravstva. Poslali smo dopis zbog naših pacijenata, da riješimo ovu farsu. Naslovili smo dopis i na Vladu tako da se ministar Beroš ne može izvlačiti da to nije samo njegova jurisdikcija. To je jurisdikcija Vlade", rekao je u srijedu Hini predsjednik sindikata Krunoslav Kušec.

Podsjetio je da su zatražili i točan datum kada će sindikalni zahtjevi biti ispunjeni.

"Mi smo spremni na razgovore da se riješe naša pitanja, ne odmah naravno. Tražit ćemo da nam se nešto zajamči pisanim putem", istaknuo je.