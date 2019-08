Sindikat policije Hrvatske obilježio 20. obljetnicu osnutka, Božinović se slaže da su plaće premale

Sindikat policije Hrvatske (SPH) svečanom je akademijom obilježio 20. godišnjica osnutka, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović složio se kako su plaće policajaca premale te je najavio daljnje napore Ministarstva po pitanju povećanja plaća i opremanja policajaca.

Božinović je, kako se navodi u nedjelju u priopćenju SPH, naglasio i kako je Sindikat prepoznat kao najbrojniji i najjači sindikat državnih službi i to ne samo od Ministarstva već i od mnogih drugih ministarstava i Vlade.

Podsjećaju kako je SPH osnovan je 24. kolovoza 1999. godine u Zagrebu, a bila je to prva neovisna, apolitična interesna udruga zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova RH. Na osnivačkoj skupštini za predsjednika sindikata izabran je Dubravko Jagić. U vrijeme osnivanja SPH nije dočekan sa odobravanjem od strane tadašnje vlasti i ministra unutarnjih poslova, no danas se situacija promijenila te zahvaljujući svom radu i naporima, u kontinuiranom socijalnom dijalogu s MUP-om radi na rješavanju gorućih pitanja hrvatskih policajaca – od plaće do školovanja novih kolega, stoji u priopćenju.

"Položaj policajca nakon rata bio je sve gori, dok se ostatak društva polako vraćao normalnom životu. Dok se zemlja obnavljala, policajci su još uvijek primali izrazito niske plaće, a posebni uvjeti rada nisu se nagrađivali. Politika kao da nam je rekla – u ratu ste nam bili dobri, a sad vas više ne trebamo", kazao je na svečanosti je predsjednik Sindikata Jagić.

Iz SPH-a takođe poručuju kako će ustrajati na vraćanju dostojanstva i sigurnostu hrvatskim policajkama i policajcima, a samim time i hrvatskom narodu.