dugi, dugi razgovor

Plenković se našalio s Vučićem, otkrio što je bilo na večeri: 'Bili smo relativno blizu'

M.Da.

14.07.2026 u 22:55

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Profimedia / Autor: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia
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Na večeri između sastanka Koalicije voljnih i vojne parade u Parizu, među tridesetak vođa europskih zemalja te čelnika EU-a i NATO-a našli su se Andrej Plenković i Aleksandar Vučić. Svaki od njih ima svoje viđenje tog događaja

Dan pada Bastilje Francuska je obilježila najvećom vojnom paradom u svojoj povijesti, na kojoj je, između 6000 vojnika, sudjelovalo i dvadesetak pripadnika ATJ Lučko.

Povorka je ujedno bila i znak potpore Ukrajini te europskog strateškog buđenja koje je najavljeno na sastanku Koalicije voljnih u ponedjeljak.

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Susret susjeda

Među brojnim državnicima, pozvani su i hrvatski premijer Andrej Plenković te srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji se nije propustio pohvaliti medijima važnim razgovorima koje je obavio na svečanoj večeri.

"Dugo, dugo sam razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem", poručio je Vučić srpskim medijima. No, stigao mu je odgovor s druge strane.

"Ma, dobro sad. Dugo, dugo... Bili smo relativno blizu na večeri on, Rutte (glavni tajnik NATO-a, op.a.), Luc Frieden (premijer Luksemburga, op.a.), češki premijer, malteški premijer, ja... Bio je to jedan normalan razgovor na večeri", otkrio je Plenković za RTL Danas.

Aleksandar Vučić promatra vojni mimohod u Parizu iz prvog reda predsjedničke lože
Aleksandar Vučić promatra vojni mimohod u Parizu iz prvog reda predsjedničke lože Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tko je u kojem redu?

Odmahnuo je rukom i na napise srpskih medija koji su odreda isticali kako se Vučić tijekom parade našao u prvom redu, a Plenković tek u drugom.  

"U prvom redu su bili predsjednici država te predstavnici zemalja E3 - Francuske, Njemačke i Ujedinjene Kraljevine, a ostali su bili u redu iza njih", objasnio je Plenković. 

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