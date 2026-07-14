Plenković se našalio s Vučićem, otkrio što je bilo na večeri: 'Bili smo relativno blizu'

Povorka je ujedno bila i znak potpore Ukrajini te europskog strateškog buđenja koje je najavljeno na sastanku Koalicije voljnih u ponedjeljak.

Dan pada Bastilje Francuska je obilježila najvećom vojnom paradom u svojoj povijesti, na kojoj je, između 6000 vojnika, sudjelovalo i dvadesetak pripadnika ATJ Lučko.

Susret susjeda

Među brojnim državnicima, pozvani su i hrvatski premijer Andrej Plenković te srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji se nije propustio pohvaliti medijima važnim razgovorima koje je obavio na svečanoj večeri.

"Dugo, dugo sam razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem", poručio je Vučić srpskim medijima. No, stigao mu je odgovor s druge strane.

"Ma, dobro sad. Dugo, dugo... Bili smo relativno blizu na večeri on, Rutte (glavni tajnik NATO-a, op.a.), Luc Frieden (premijer Luksemburga, op.a.), češki premijer, malteški premijer, ja... Bio je to jedan normalan razgovor na večeri", otkrio je Plenković za RTL Danas.