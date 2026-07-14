Plenković se našalio s Vučićem, otkrio što je bilo na večeri: 'Bili smo relativno blizu'

Na večeri između sastanka Koalicije voljnih i vojne parade u Parizu, među tridesetak vođa europskih zemalja te čelnika EU-a i NATO-a našli su se Andrej Plenković i Aleksandar Vučić. Svaki od njih ima svoje viđenje tog događaja
Dan pada Bastilje Francuska je obilježila najvećom vojnom paradom u svojoj povijesti, na kojoj je, između 6000 vojnika, sudjelovalo i dvadesetak pripadnika ATJ Lučko.
Povorka je ujedno bila i znak potpore Ukrajini te europskog strateškog buđenja koje je najavljeno na sastanku Koalicije voljnih u ponedjeljak.
Susret susjeda
Među brojnim državnicima, pozvani su i hrvatski premijer Andrej Plenković te srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji se nije propustio pohvaliti medijima važnim razgovorima koje je obavio na svečanoj večeri.
"Dugo, dugo sam razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem", poručio je Vučić srpskim medijima. No, stigao mu je odgovor s druge strane.
"Ma, dobro sad. Dugo, dugo... Bili smo relativno blizu na večeri on, Rutte (glavni tajnik NATO-a, op.a.), Luc Frieden (premijer Luksemburga, op.a.), češki premijer, malteški premijer, ja... Bio je to jedan normalan razgovor na večeri", otkrio je Plenković za RTL Danas.
Tko je u kojem redu?
Odmahnuo je rukom i na napise srpskih medija koji su odreda isticali kako se Vučić tijekom parade našao u prvom redu, a Plenković tek u drugom.
"U prvom redu su bili predsjednici država te predstavnici zemalja E3 - Francuske, Njemačke i Ujedinjene Kraljevine, a ostali su bili u redu iza njih", objasnio je Plenković.