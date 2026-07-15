Sastanak u vrtu: Pojavili se detalji susreta Andreja Plenkovića i Volodimira Zelenskog

Premijer Plenković je na X-u objavio da se susreo s ukrajinskim predsjednikom. Još jednom je uputio izraze podrške Ukrajini uz zanimljive fotografije iz vrta

Premijer Andrej Plenković nalazi se u Kijevu, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na petom samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa. Nakon protokolarnog dijela sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Uz fotografije njihova susreta u vrtu, premijer je podijelio i o čemu su razgovarali.

"U Kijevu sam se sastao s predsjednikom Zelenskim, s kojim nastavljamo voditi redovit dijalog i izvrsnu suradnju. Vlada RH će i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju slobodu, ali i sigurnost cijele Europe.

Uz kontinuiranu političku, gospodarsku, energetsku i vojnu potporu, nastavit ćemo pomagati Ukrajini dijeleći svoje iskustvo iz Domovinskog rata, uključujući humanitarno razminiranje, procesuiranje ratnih zločina, skrb o ratnim veteranima te mirnu reintegraciju okupiranih područja. U fokus stavljamo i daljnje intenziviranje suradnje hrvatske i ukrajinske obrambene industrije", naveo je Plenković.

HRVATSKA VLADA SNAŽNO STOJI UZ UKRAJINU



U Kijevu sam se sastao s predsjednikom @ZelenskyyUa, s kojim nastavljamo voditi redovit dijalog i izvrsnu suradnju. @VladaRH će i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju… pic.twitter.com/G4BR2LLG7J — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 15, 2026

Čestitka Zelenskom "Razgovarali smo i o dodatnim sankcijskim mjerama EU-a s ciljem stvaranja dodatnog pritiska na Rusiju, kao i o međunarodnim naporima za postizanje mira i pružanju sigurnosnih jamstava u slučaju postizanja dogovora o primirju", dodao je te uputio čestitku svom domaćinu.