Sastanak u vrtu: Pojavili se detalji susreta Andreja Plenkovića i Volodimira Zelenskog

Premijer Plenković je na X-u objavio da se susreo s ukrajinskim predsjednikom. Još jednom je uputio izraze podrške Ukrajini uz zanimljive fotografije iz vrta
Premijer Andrej Plenković nalazi se u Kijevu, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na petom samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa.
Nakon protokolarnog dijela sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Uz fotografije njihova susreta u vrtu, premijer je podijelio i o čemu su razgovarali.
"U Kijevu sam se sastao s predsjednikom Zelenskim, s kojim nastavljamo voditi redovit dijalog i izvrsnu suradnju. Vlada RH će i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju slobodu, ali i sigurnost cijele Europe.
Uz kontinuiranu političku, gospodarsku, energetsku i vojnu potporu, nastavit ćemo pomagati Ukrajini dijeleći svoje iskustvo iz Domovinskog rata, uključujući humanitarno razminiranje, procesuiranje ratnih zločina, skrb o ratnim veteranima te mirnu reintegraciju okupiranih područja. U fokus stavljamo i daljnje intenziviranje suradnje hrvatske i ukrajinske obrambene industrije", naveo je Plenković.
Čestitka Zelenskom
"Razgovarali smo i o dodatnim sankcijskim mjerama EU-a s ciljem stvaranja dodatnog pritiska na Rusiju, kao i o međunarodnim naporima za postizanje mira i pružanju sigurnosnih jamstava u slučaju postizanja dogovora o primirju", dodao je te uputio čestitku svom domaćinu.
"Čestitao sam predsjedniku Zelenskom na iskoraku koji je Ukrajina ostvarila u pristupnom procesu nakon otvaranja prva dva pregovaračka klastera. Smatramo da Ukrajina zaslužuje jasnu europsku perspektivu i na tome ćemo zajedno ustrajati", zaključio je Plenković.