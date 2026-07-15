kijevski samit

Sastanak u vrtu: Pojavili se detalji susreta Andreja Plenkovića i Volodimira Zelenskog

M.Da.

15.07.2026 u 20:00

Andrej Plenković i Volodimir Zelenski
Andrej Plenković i Volodimir Zelenski Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Andrej Plenković
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Premijer Plenković je na X-u objavio da se susreo s ukrajinskim predsjednikom. Još jednom je uputio izraze podrške Ukrajini uz zanimljive fotografije iz vrta

Premijer Andrej Plenković nalazi se u Kijevu, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja ukrajinskog Dana državnosti te na petom samitu Ukrajina - Jugoistočna Europa.

Nakon protokolarnog dijela sastao se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Uz fotografije njihova susreta u vrtu, premijer je podijelio i o čemu su razgovarali.

Andrej Plenković i Volodimir Zelenski
Andrej Plenković i Volodimir Zelenski Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Andrej Plenković

"U Kijevu sam se sastao s predsjednikom Zelenskim, s kojim nastavljamo voditi redovit dijalog i izvrsnu suradnju. Vlada RH će i dalje snažno podržavati Ukrajinu, koja, pružajući otpor ruskoj agresiji već četiri i pol godine, brani svoju slobodu, ali i sigurnost cijele Europe.

vezane vijesti

Uz kontinuiranu političku, gospodarsku, energetsku i vojnu potporu, nastavit ćemo pomagati Ukrajini dijeleći svoje iskustvo iz Domovinskog rata, uključujući humanitarno razminiranje, procesuiranje ratnih zločina, skrb o ratnim veteranima te mirnu reintegraciju okupiranih područja. U fokus stavljamo i daljnje intenziviranje suradnje hrvatske i ukrajinske obrambene industrije", naveo je Plenković.

Čestitka Zelenskom

"Razgovarali smo i o dodatnim sankcijskim mjerama EU-a s ciljem stvaranja dodatnog pritiska na Rusiju, kao i o međunarodnim naporima za postizanje mira i pružanju sigurnosnih jamstava u slučaju postizanja dogovora o primirju", dodao je te uputio čestitku svom domaćinu.

Andrej Plenković i Volodimir Zelenski
Andrej Plenković i Volodimir Zelenski Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Andrej Plenković

"Čestitao sam predsjedniku Zelenskom na iskoraku koji je Ukrajina ostvarila u pristupnom procesu nakon otvaranja prva dva pregovaračka klastera. Smatramo da Ukrajina zaslužuje jasnu europsku perspektivu i na tome ćemo zajedno ustrajati", zaključio je Plenković.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
teške riječi

teške riječi

Konaković: Hrvati u BiH imaju i više prava nego što im pripada
multinacionalne snage

multinacionalne snage

Mračna poruka iz Rusije: 'Bit će legitimne mete'
'koalicija licemjernih'

'koalicija licemjernih'

Jadranka Kosor u šoku zbog Vučića u Parizu: 'Onaj koji je haračio po Glini je Putinov prijatelj'

najpopularnije

Još vijesti