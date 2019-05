Što se događa u Živom zidu? Glavni tajnik stranke Lukanić upravo podnio ostavku

Glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić dao je ostavku na ovu funkciju. Ostaje, kaže, uz stranku i njezinog predsjednika Ivana Vilibora Sinčića, no mandat u Europskom parlamentu 'za sada neće konzumirati'

'Imam prijatelja, Tihomir Lukanić se zove. Glasao sam za njega i moj je izbor za EU parlament. Samo ću vam jednu crticu ispričati iz svega što smo dosad zajedno prošli. Kada su prošlo ljeto svi bili na odmoru, on i ja smo biciklirali cijelo ljeto. Od grada do grada, od sela do sela, prošli smo velik dio Hrvatske.