U Šibeniku su se posljednjih dana zbivale neuobičajeno mnogobrojne policijske aktivnosti, odnosno uhićenja navodno čak tridesetak osoba, i to zbog navodne iznude maloljetnika

Lokalni portal Šibenik.in objavio je da se o tim uhićenjima već danima “šuška” po cijelom gradu, no šibenska policija nije medijima dala apsolutno nikakvu službenu informaciju o tome što se događa.

Zašto navodne iznude? Zato jer priče govore da je dječak prije nekog vremena navodno došao do šifre roditeljskog sefa te ga je otvorio i u njemu našao popriličnu svotu novca. Govori se o svoti od oko 650 tisuća kuna. Došavši do tako pozamašne svote, dječak je, priča ulica, krenuo kupovati prijateljstvo drugih vršnjaka.

Je li uzrok tome očev politički “pedigre” i imidž bogatog momka kojeg ulica ne želi, a on baš hoće priznanje te iste ulice ili, pak, nastojanje da se svidi “lošim” momcima s kojima se želio družiti, što je pokazivao sitnim delinkventskim (o)ponašanjima, teško je reći, to će možda odgovoriti psiholozi ili socijalni radnici.

U svakom slučaju, mladić je navodno šakom i kapom dijelio desetke tisuća kuna svojim vršnjacima, a i onima malo starijima. Nije teško zamisliti ponašanje današnje “mularije” kad se dokopa takvih novaca koji im padnu s neba. Bilo je i nekih koji su ga odbijali, no očito dosta onih koji su prihvaćali te nenadane darove.

No, došlo je do neizbježnog. Dužnosnik je jednog dana otkrio da u sefu nedostaje novac. A momak je, priča se po Šibeniku, kad ga je ovaj pitao zna li gdje je novac, kazao da je žrtva iznude.

Očito ne sumnjajući u njegove riječi, otac je, kako to i priliči čovjeku koji poštuje zakon, sumnje u ovo ozbiljno kazneno djelo prijavio policiji, koja je onda krenula u akciju i po gradskim ulicama pohvatala više desetaka momaka.

Šibenik.in objavio je riječi oca jednog od mladića, starog 20 godina, koji je uhićen i čiji je stan pretražen te mu je oduzet motocikl koji je nedavno kupio.

– Tražili su nekakav novac, ali ništa nisu našli. Navodno je moj sin kupio motor od ukradenog novca. I to novca koji nije on ukrao, nego mu ga je dao jedan maloljetnik. Ako je kriv, u redu, neka odgovara za to što je učinio, ali isto tako želim da se onda kaže tko je glavni krivac.

Zašto policija šuti o tome, koga se štiti? To traje već danima, a nitko ništa ne piše! Neka kažu tko je ukrao novac i kome i tko ga je dijelio po gradu – rekao je otac uhićenog mladića, kojem je sudac istrage šibenskog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnje u kazneno djelo iznude, prenosi Slobodna Dalmacija.