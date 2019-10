Manolić prognozira: Milanović pobjeđuje, Grabar Kitarović vraća se u NATO, a Šeks ima šanse preuzeti HDZ

Tko će pobijediti na predsjedničkim izborima i što će neki od kandidata raditi nakon njih, u razgovoru za Jutarnji list prognozirao je najdugovječniji hrvatski političar Josip Manolić, koji u ožujku sljedeće godine navršava punih sto godina

Manolić ponavlja svoju tezu da će bivši šef SDP-a i bivši premijer Zoran Milanović pobijediti na predsjedničkim izborima i to u prvom krugu, a da će, ako ga uopće bude, u drugom krugu pobijediti aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Kao glavni razlog za to što će aktualna predsjednica biti poražena na izborima navodi to što se micanjem biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka odmaknula od antifašizma.

'Ja sam u principu protiv drugog kruga. U njega će ući Milanović i aktualna predsjednica. Škoro je, kako bih rekao, čovjek za nuždu, jer se na desnici nije moglo naći osobu koja ima državničke kapacitete', rekao je Manolić u intervjuu za Jutarnji llist, iako je dodao da bi se moglo dogoditi da ipak Miroslav Škoro prođe u drugi krug u kojem bi odmjerio snage s Milanovićem.