Sever: Plenković se mora direktno uključiti u pregovore sa sindikatima

Predsjednik Nezavisnog sindikata Krešimir Sever komentirao je situaciju u kojoj se nalazi sindikat kada je u pitanju odnos s Vladom

Na pitanje što misli tko će popustiti - Vlada ili sindikati, Sever je za N1 rekao kako se mora naći kompromis.

'Vjerujem da bi situacija izgledala drugačije da se na vrijeme pristupilo razgovorima koje su tražili sindikati. Sindikati nisu ovdje ispolitizirani da idu u štrajk radi štrajka, da idu u rušenje radi rušenja, nego im je došla voda preko glave i krenuli su tim putem. Politika ne bi smjela pokazivati taštinu do te mjere, nego obratno, treba na prvi mig skočiti i razgovarati. Razgovori koje imaju su previše rijetki, a ako netko sebe želi nazvati državnikom, a ne samo političarem, mora pokazati odlike državnika. Ne samo taštinu i moć, nego i snishodljivost prema drugoj strani. To ne pokazuje slabost nego osjećaj za drugu stranu i s te bi strane predsjednik Vlade trebao reći - ja kao predsjednik Vlade na sebe uzimam odgovornost zbog stanja i situacije i sjedit ću s tim ljudima danima, dok ne dođemo do rješenja, a ne - imam svoje ljude, pa neka oni razgovaraju. Trebao je sjesti odavno', rekao je Sever.

Na šesti redoviti sabor Nezavisnog hrvatskog sindikata pozvali su i Kolindu Grabar-Kitarović. Na pitanje misli li da bi došla da nije u tijeku predsjednička kampanja, Sever je rekao kako je predsjednica bila i na prošlom saboru.