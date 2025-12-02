Sestre milosrdnice oglasile se o slučaju časne, pozivaju na razumijevanje i zajedništvo

'Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja sestre Marije (Tajane) Zrno, ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji', stoji u priopćenju koje prenosi IKA.

Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe, Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć sestri Mariji i pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi, priopćeno je.

Zagrebačka policija ranije je izvijestila da je kriminalističkim istraživanjem utvrdila kako je 35-godišnja časna sestra lažno prijavila da je napadnuta nakon što se sama ozlijedila nožem pa će kazneno odgovarati zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

Nakon vijesti o navodnom napadu na časnu sestru, koja je i učiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, Vlada je objavila da su policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli sve žurne mjere, a Ministarstvo obrazovanja izvijestilo je da je u pripravnost stavljen tim za psihološke krizne intervencije.

Pojedini mediji objavili su netočne navode da je časna sestra napadnuta od strane migranta.