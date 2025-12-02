Sestre milosrdnice oglasile se o slučaju časne, pozivaju na razumijevanje i zajedništvo

Sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu u utorak su zahvalile svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji nakon ozljeđivanja njihove članice i nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja vezanog uz to
'Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja sestre Marije (Tajane) Zrno, ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji', stoji u priopćenju koje prenosi IKA.
Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe, Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć sestri Mariji i pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi, priopćeno je.
Zagrebačka policija ranije je izvijestila da je kriminalističkim istraživanjem utvrdila kako je 35-godišnja časna sestra lažno prijavila da je napadnuta nakon što se sama ozlijedila nožem pa će kazneno odgovarati zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.
Nakon vijesti o navodnom napadu na časnu sestru, koja je i učiteljica u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, Vlada je objavila da su policijski službenici i zdravstveni djelatnici poduzeli sve žurne mjere, a Ministarstvo obrazovanja izvijestilo je da je u pripravnost stavljen tim za psihološke krizne intervencije.
Pojedini mediji objavili su netočne navode da je časna sestra napadnuta od strane migranta.
Hrvatski savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ), nacionalna mreža organizacija koje pružaju podršku osobama s iskustvom psihičkih poteškoća i zagovaraju zaštitu njihovih prava, apelira na medije i javnost da s najvećom pažnjom i odgovornošću izvještavaju o slučaju 35-godišnje žene koja je, prema navodima policije, sama sebi nanijela ozljede te ih prijavila kao napad.
Riječ je o privatnoj tragediji osobe u ozbiljnoj psihičkoj krizi, a ne o događaju koji smije biti iskorišten za senzacionalizam, politička prepucavanja ili širenje straha i predrasuda prema bilo kojoj skupini – stranim radnicima, migrantima, vjerskim zajednicama ili časnim sestrama.
SUMEZ upozorava na štetu nastalu širenjem netočnih informacija i povezivanjem ovog slučaja s navodnim napadom migranta. Takve dezinformacije povećavaju stigmu, raspiruju netrpeljivost i dodatno opterećuju osobu koja treba stručnu pomoć i zaštitu privatnosti.
Važno je naglasiti kako samoozljeđivanje nije pokušaj dobivanja pažnje od drugih, kao ni aktivnost za dokazivanje statusa. Samoozljeđivanjem osobe nastoje postići rješavanje određenih životnih poteškoća ili teških emocionalnih stanja. Osobe koje se samoozljeđuju nastoje prikriti dokaze takvog ponašanja od drugih. Stoga je potrebno posvetiti posebnu pažnju osobi za koju se sumnja da se samoozljeđuje.
Pozivamo sve medije da se pridržavaju profesionalnih standarda izvještavanja o mentalnom zdravlju i kriznim situacijama te da izbjegavaju senzacionalizam i nagađanja.
Pozivamo i građane da ne dijele neprovjerene sadržaje, da poštuju dostojanstvo i privatnost osobe te da svojim riječima i ponašanjem pridonesu smanjenju stigme.
Mentalno zdravlje nije tema za političke obračune. To je pitanje ljudskog dostojanstva i sigurnosti. zaključili su.