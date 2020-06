Sestra Karmila iz đakovačkog samostana: 'Svi smo mirni i šta je tu je. Malo ćemo se odmoriti'

Kako časne sestre iz đakovačkog samostana proživljavaju novonastalu situaciju, jedna od njih ispričala je RTL-ovoj reporterki Jeleni Tešiji. 'Osobno se osjećam dobro i mislim da nisam zaražena', rekla je sestra Karmila iz Đakova

"Nešto najnovije ga nismo dobili, znači jutros su nam rekli da se povučemo u samoizolaciju tako da je svaka sestra u svojoj sobi, nismo se okupljali na zajedničku molitvu, na zajednički obrok i to je to. Malo ćemo se odmorit", poručila je sestra Karmila za RTL.

I objedovanje će izgledati malo drugačije.

"Zakazali smo vrijeme kako to obično bude po restoranima, znači od koliko do koliko, svatko dođe, sebi uzme, pojede, isplahnemo svatko iza sebe i stavimo u perilicu i to je to", pojasnila je sestra.

Podsjetimo, đakovački samostan Milosrdnih sestara sv. Križa u utorak je potvrdio da je deset sestara pozitivno na koronavirus, ali ne zna na koji način je došlo do zaraze.

U nedjelju 21. lipnja četiri sestre dobile su temperaturu o čemu su obavijestile svoju liječnicu koja je potom izvijestila epidemiologa. Nakon toga testirano je ukupno 12 sestara od kojih je deset pozitivno, priopćio je samostan.