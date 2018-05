'Šešelja se mora izbaciti iz skupštine. Ploča s natpisom Za dom spremni u Jasenovcu je retardacija hrvatskih vlasti'

Srpski glumac Sergej Trifunović gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Govorio je o svom društvenom angažmanu te zašto je jedan od najglasnijih kritičara Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja

Trifunović smatra kako bi Šešelja trebalo izbaciti iz srpskog parlamenta jer je gazio hrvatsku zastavu prilikom posjete hrvatskog izaslanstva.

'To neće napraviti jer je Šešelj potreban u političkim igrama. On je Vučiću duhovni otac. Njima trebaju takvi ekstremisti za zaluđivanje naroda. To su potezi za budale, ali budala ima puno na ovim prostorima', istaknuo je Trifunović.