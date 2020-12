[FOTO/VIDEO] Selak Raspudić o nabavi medicinske opreme: Je li Hrvatska konačno suzbila korupciju ili je to zato što se ta korupcija događa izvan našeg pogleda?

Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta u srijedu je najavila da će u saborsku proceduru uputiti zaključak kojim se obvezuje Vlada da u roku od 30 dana dostavi Saboru izvješće o nabavi medicinske opreme tijekom koronakrize te traže da skine tajnost s postupka nabave te opreme

Podsjetila je da je Sloveniju u lipnju tresla afera oko postupka javne nabave respiratora, dok u Hrvatskoj ne znamo ni za jednu korupcijsku aferu za vrijeme koronakrize. Kako je to moguće kada je Hrvatska, prema statistici, duplo korumpiranija od Slovenije, zapitala je, dodavši da je to moguće jer je Vlada još 17. ožujka odlučila da je sav postupak nabave medicinske opreme tajan jer je to sigurnosno pitanje. To znači da nemamo nikakvo izvješće što i po kojoj cijeni se nabavljalo dok je postupak javne nabave medicinske opreme suspendiran, upozorila je.