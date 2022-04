Umirovljeni brigadir Ivan Selak: Izvješće o padu drona u Zagrebu nema smisla!

Umirovljeni brigadir Ivan Selak komentirao je rezultate Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) o dosad provedenim izvidima vezanim za pad bespilotne letjelice 10. ožujka 2022. u Zagrebu. Izvješće mu nema smisla i ne drži vodu te tvrdi kako je nemoguće da je u letjelici bila aviobomba

Selak smatra kako je većina toga laž, da na puno pitanja nije odgovoreno, a vjeruje jedino Ivani Bačić, vještakinji koja je izjavila da u bombi nije bilo TNT-a, odnosno vojnog eksploziva. Postavlja pitanje zašto bi netko uopće prilagođavao letjelicu da nosi bombu, a onda još mijenjao i prilagođavao bombu. Ističe kako bi to bio iznimno složen i dugotrajan proces.

Letjelica je bila naoružana aviobombom, koja je eksplodirala pri udaru o tlo, no u njoj nije bilo vojnog eksploziva poput TNT-a. Nije utvrđeno što je to točno eksplodiralo. Na mjestu pada drona pronađeni su ostaci aviobombe OFAB 100-120 i upaljač AVU-ET 350F postavljen na prednji dio aviobombe, navedeno je na konferenciji za novinare.

'Tko to može popiti? Ne primam to uopće kao ozbiljno', kazao je umirovljeni brigadir Ivan Selak za Dnevnik.hr .

'Zaključci su laž. Bit svega nije je li ili nije bilo bombe. Bit svega je da je to teško kazneno djelo. Naš lumen vojne obrane Hrvata izjavio je da pad letjelice nije prijetnja, a sada je to teško kazneno djelo. No pravo pitanje hoće li se sada nešto promijeniti? Odgovor je da neće', rekao je Selak.

Na bitna pitanja nije odgovoreno, a ono što je odgovoreno nije istina, kaže.

'Rečeno je da je bomba programirano pala i da je u njoj bilo kerozina za nastavak leta. Jesu li ti stručnjaci ikada vidjeli eksploziju tijela kada u njemu ima kerozina? Kerozin na udar i visoku temperaturu eksplodira u svjetlosnu gljivu. Nažalost, to sam vidio previše puta. Jako dobro znam kako izgleda eksplozija tijela. To bi se sve pretvorilo u pečenku', napominje Selak.

Ne vjeruje ni u objašnjenje o programiranom padu letjelice.

'Vidjeli smo krater prije kopanja. Bio je duguljast. Tijelo kada pada okomito stvara okrugao krater. Tijelo koje je palo - palo je pod kutom, a ne okomito, kako su oni rekli. Palo je pod kutom, nije palo okomito – ne drži ta teorija da je palo programirano', ponavlja.