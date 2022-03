Milanović iz Bruxellesa: Neki čelnici NATO-a nisu ni znali za pad drona u Zagrebu, vidjelo se iz pogleda. Nije to ples sa zvijezdama

Na sastanku šefova država i vlada NATO-a u Bruxellesu sudjelovao je i Zoran Milanović, predsjednik Republike

Milanović na sastanku NATO-a govorio i o padu drona na Zagreb. 'Neki za to nisu ni znali, vidjelo se iz pogleda. Nije to plesa sa zvijezdama', kazao je predsjednik.

'Poruka je bila da se to dogodilo i da je letio sad vremena iznad NATO teritorija i pao. Bez da u ikoga upiremo prstom. Razgovarao sam i s premijerom Orbanom. Dogodilo se i nadamo se da više neće. Ali to nije stvar NATO-a, na to je trebala reagirati prva država, a to je Mađarska. Drugi put se valjda neće dogoditi. Mislim da su sada ekstra oprezni, da pušu i na hladno', rekao je Milanović.

Ponovio je da se konačno treba objaviti nalaz Centra Ivan Vučetić o padu drona. Očekuje da se to konačno objavi.

'Bavimo se onime što se događa u Hrvatskoj, istragama i nalazima centra Vučetić i priopćenjima DORH-a koji se odjednom jako zainteresirao za interes javnosti, a danima su šutjeli kada je svaki poletarac iz HDZ-a na svoj način tumačio što je palo na Zagreb i koliko je unutra bilo eksploziva', kazao je Milanović i pozvao one koji su nas danima maltretirali svojim verzijama da izađu i da nas obavijeste o najnovijem razvoju situacije, da to on ne bih to morao raditi.

Predsjednik je mišljenja da se DORH očitovao da nekoga zaštiti. Nije elaborirao koga.

Smatra da pad drona nije predmet koji treba voditi DORH, nego posebno povjerenstvo.

'Ovo ne može završiti nikakvom optužnicom', rekao je Milanović.

Dodao je da informacije ima MORH i Glavni stožer te da informacije imaju Banožić, Plenković i on.

'Oni govore, a ja šutim. Nije mi jasno koji su tu motivi. Možda se ljudi žele praviti važni, ne mogu to reći. Ja sam se pravio nikakav', rekao je Milanović, koji je odgovorio potvrdno na pitanje je li bilo u pitanju skretanje s nekih drugih tema.

Potvrdio je da će Jens Stoltenberg ostati glavni tajnik NATO-a još godinu dana. 'Ne znam tko će ga naslijediti, ali ako želite da to bude netko iz Hrvatske onda nemojte o tome puno pričati', poručio je Milanović novinarima.