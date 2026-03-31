Šefovi diplomacije EU-a raspravljali o inicijativi Hrvatske i Švedske za skrb o ukrajinskim veteranima

L. Š. / Hina

31.03.2026 u 19:58

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman
Na inicijativu Hrvatske i Švedske na susretu europskih šefova diplomacije u Kijevu visoko na dnevnom redu bilo je pitanje skrbi o ukrajinskim veteranima, rekao je u utorak hrvatski ministar Gordan Grlić Radman

Europski ministri na prijedlog visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaju Kallas u utorak su se neformalno okupili u Ukrajini gdje su posjetili Buču u povodu četvrte obljetnice oslobođenja tog grada pored Kijeva, poprišta stravičnih zločina ruske agresije.

U zajedničkom priopćenju Kallas, ukrajinskog ministra i svih europskih šefova diplomacije osim mađarskog, naglašena je predanost naporima da Rusija u potpunosti odgovara za ratne zločine počinjene u Ukrajini, što je i neodvojiv element dugotrajnog i pravednog mira.

vezane vijesti

Pozdravljen je 'nedavni napredak' u Vijeću Europe, s podrškom EU-a, prema osnivanju posebnog suda za zločine počinjene u ratom pogođenoj zemlji te dana podrška Međunarodnom kaznenom sudu (ICC) u njegovim istragama.

Ministri su se nakon Buče uputili u Kijev gdje su se sastali s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, premijerkom Julijom Sviridenko i šefom diplomacije Andrijem Sibihom. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da je 'visoko na dnevnom redu' tamošnjeg ministarskog sastanka bila inicijativa Hrvatske i Švedske za skrb o ukrajinskim veteranima.

Grlić Radman je kazao da je Kallas podržala održavanje konferencije posvećene ukrajinskim veteranima, 'važne inicijative usmjerene na uspostavu strukturiranog angažmana unutar Europske unije u području skrbi i reintegracije ukrajinskih veterana', priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

'Hrvatska je pritom istaknula svoj doprinos kao država s recentnim postratnim iskustvom, osobito u područjima razminiranja, obnove, reforme sigurnosnog sektora te reintegracije oslobođenih područja', dodaje se u priopćenju.

vezane vijesti

preporučujemo

Bolji smo od većine EU-a, ali i dalje kaskamo za najboljima: Koliko europskog novca zapravo trošimo?
Tomašević odgovorio oporbi: 'Istina je. Nisam nikad studirao na Oxfordu'
Oštra reakcija mađarskog ministra na snimku koja je šokirala Europu: Znam da me prisluškuju

