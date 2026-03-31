Popis se širi: Sve više europskih zemalja otkantalo Trumpa

Trump je ranije ovaj mjesec NATO saveznike nazvao „kukavicama” zbog njihovog odbijanja da se pridruže ratu, a u utorak ih je ponovno oštro kritizirao u objavi na svojoj društvenoj mreži.

Odluka Francuske i Italije stoga se događaju u jeku napetosti između Washingtona i europskih prijestolnica zbog rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je početkom godine sablaznio europske saveznike najavama da će SAD preuzeti Grenland, sada proziva članice NATO-a sa Starog kontinenta jer ne žele sudjelovati niti surađivati u ratu koji Amerika s Izraelom vodi protiv Irana.

„Država Francuska nije dopustila prelet preko svog teritorija zrakoplovima koji su letjeli prema Izraelu natovareni vojnim zalihama. Francuska je bila VRLO NEKOOPERATIVNA u vezi s 'Mesarom iz Irana', koji je uspješno eliminiran! SAD će ovo ZAPAMTITI!!! Predsjednik DJT.”, napisao je 79-godišnji američki predsjednik.

Washington je u utorak dobio i odbijenicu od Varšave, nakon što je poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz u utorak objavio da Poljska neće preseliti svoje protuzračne sustave Patriot na Bliski istok, prenosi Reuters.

Ti se sustavi koriste za „zaštitu poljskog zračnog prostora i NATO-vog istočnog krila”, po tom pitanju se „ništa ne mijenja” te Varšava nema „nikakav plan seliti ih”, napisao je poljski ministar na platformi X.

Najistaknutiji kritičar američko-izraelske operacije je Pedro Sanchez, premijer Španjolske, države koja je odbila i podići svoja izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a koliko traži NATO. Socijalistički premijer proglasio je napad na Iran kršenjem međunarodnog prava te je odbio dopustiti SAD-u korištenje zajedničkih vojnih baza na španjolskom teritoriju te je zatvorio njezin zračni prostor za američke vojne zrakoplove.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni naglasila je da Italija „nije u ratu i ne želi ići u rat” te je odbila sudjelovati u bilo kakvim ofenzivnim akcijama protiv Islamske republike. Reuters u utorak prenosi i da je Italija prošli tjedan odbila dopustiti američkom ratnom zrakoplovu da sleti u zračnu bazu Sigonella na Siciliji.