SDP kritizirao Pavličekov izvještaj: 'Nije bio u stanju navesti niti jedan konkretan projekt'

„Na pitanje o strategiji razvoja grada, klasificiranog kao ITU područje, koja je ključna za povlačenje bespovratnih sredstava, gradonačelnik je ustvrdio da strategija postoji , ali nije bio u stanju navesti niti jedan konkretan projekt koji bi rezultirao otvaranjem novih radnih mjesta, bilo u sadašnjosti ili u skoroj budućnosti“, navode iz SDP-a.

Gradonačelnik Marijan Pavliček podnio je izvješće o radu na sjednici Gradskog vijeća za razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine. Kao najvažnije naveo je donošenje mjera za stabilizaciju gradskih financija, upozorivši da Grad mora vratiti 560.000 eura kazni zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole bivše vlasti, ali se i pohvalio rekordnom zaposlenošću u Gradu Vukovaru.

Iz vukovarskog SDP-a pitaju postoji li uopće jasna razvojna politika gradskih vlasti ili se upravljanje svodi na stihijske i nepovezane odluke?

Smatraju da Grad Vukovar mora jasno definirati hoće li se sredstva usmjeravati linearno prema poduzetnicima ili će se prioritet dati projektima koji generiraju nova radna mjesta kroz konkretne investicije, uključujući i tzv. brownfield projekte.

„Bez takvog pristupa nema stvarnog povećanja standarda građana niti dugoročne gospodarske stabilnosti“, ocjenjuju uz tvrdnju kako ni nakon 10 mjeseci nova vukovarska gradska vlast na čelu s Hrvatskim suverenistima nema jasno definirane ciljeve ni strategiju razvoja, posebno u segmentima zapošljavanja i gospodarstva.

„Realiziraju se manji infrastrukturni projekti, dok se u gospodarskoj zoni i dalje isplaćuju minimalne plaće, a radna mjesta sve češće popunjavaju strani radnici, dok naši građani posao traže izvan Vukovara“, navodi se u priopćenju vukovarskih SDP-ovaca.

Po njima, jedina jasna politika je "politika netrpeljivosti koja desnim strankama i hrvatske i srpske provenijencije osigurava pozicije, a građane pretvara u taoce“. Ističu kako pri tom misle na Hrvatske suvereniste, HDZ i SDSS koji, po njima, provode politiku nacionalne netrpeljivosti, nesnalaženja i nepotizma, a koja grad Vukovar pretvara u "palanku".